L’edizione de “L’isola dei famosi” va in onda su Canale 5 a partire dal 12 Marzo con un appuntamento bi-settimanale. A condurre il programma è Ilary Blasi con inviato speciale dall’isola l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Tra i 16 naufraghi c’è Simone Paciello, in arte Awed: chi è lo youtuber?

Chi è Simone Paciello, Awed su Youtube

Simone Paciello, in arte Awed, è nato a Napoli nel 1996. Da piccolo diceva di sognare di lavorare come postino in America per lanciare i giornali sui gradini di entrata delle case e, a soli 12 anni, ha esordito con il suo primo video su Youtube. Il suo canale, grazie alla sua simpatia e al suo senso dell’umorismo coinvolgente, ha da subito conquistato moltissimi seguaci.

I primi video di successo sono stati quelli in cui Awed faceva la parodia di alcuni di quei programmi che sono considerati “trash” e grazie a essi, lo youtuber si è fatto conoscere in larga misura dai giovanissimi.

In seguito i suoi video si sono concentrati sulla formula dei “video-reazioni” che lo hanno portato a collaborare anche con grandi artisti quali Gianni Morandi.

Nel 2021 il suo canale conta circa 2 milioni di iscritti mentre il suo profilo Instagram tocca circa gli 1,5 milioni di followers. Grazie al successo ottenuto tramite Youtube e i social, nel 2016 Simone è stato selezionato per partecipare insieme ad altri sette youtuber per due edizioni consecutive al programma di Sky “Social Face”.

Paciello è stato inoltre inserito nel 2017 nel cast di uno dei cinepanettoni di Massimo Boldi, “Natale al Sud”. Il giovane influencer ha infine anche scritto un libro chiamato “Penso ma non penso” e inciso alcuni singoli in collaborazione con Preziosi e Dose. Grazie al successo che le canzoni hanno ottenuto, il trio ha firmato poi un contratto con la casa discografica gestita da Fedez e J-Ax Newtopia.

Nel 2021, infine, Awed è stato anche il conduttore del GFVip Party insieme ad Annie Mazzola: il programma precedeva le puntate in diretta e andava in onda su Mediaset Play e ad esso hanno partecipato tanti ex concorrenti della quinta edizione del reality. Awed è stato il primo concorrente confermato dai canali ufficiali del reality “L’isola dei Famosi” per l’edizione del 2021.

La vita privata

Per svariati anni, Simone Paciello ha avuto una relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia durata fino al 2019. I due influencers si sono conosciuti a Roma sul set di “Natale al Sud” e il primo bacio è avvenuto proprio per via del copione, che prevedeva un bacio tra i due personaggi che stavano interpretando.

Dal loro incontro, Awed ha impiegato circa sei mesi per invitare Ludovica a cena ma poi l’amore è finalmente sbocciato tra i due. Nel 2019, tuttavia, la coppia si è lasciata e i motivi non sono mai stati chiariti pubblicamente. Molti hanno imputato la colpa di ciò ad un nuovo flirt di Simone con la collega Giulia Penna (con la quale collabora spesso) ma entrambi hanno spesso smentito la cosa.