Vinkings, Valhalla sta per tornare con la sua seconda stagione su Netflix. Sempre composta da otto episodi inediti, la season 2 verrà infatti rilasciata sulla piattaforma di streaming il 12 gennaio 2023. Ma vediamo di cosa parlerà.

Vikings, Valhalla 2: trama delle nuove puntate

La trama riprende subito dopo dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha reso Leif, Freydís e Harald dei veri e propri fuggitivi in Scandinavia. Come dichiarato dal creatore dello show, Jeb Stuart, la seconda stagione sarà un continuo tentativo di spingere i protagonisti fuori dalla loro comfort zone: bisognerà aspettarsi un po’ di tutto, quindi, e non appoggiarsi a nessuna certezza.

“La seconda stagione di Harald e Leif è un viaggio in macchina: È Thelma e Louise sul fiume Dnieper”, ha poi aggiunto il produttore, metaforicamente parlando.

Ma il viaggio per i protagonisti è reale: Freydis si deve recare in Pomerania, scontrandosi con un ambiente ostile. Pare infatti che la ricerca di alleati in questa parte della storia sarà davvero ostica e che non ci si potrà davvero fidare di nessuno. Il produttore ha confermato di aver voluto mescolare un po’ le carte in tavola mettendo insieme “questo gruppo eterogeneo di nobili, astronomi musulmani e truffatori”.

I limiti del viaggio dei protagonisti non sono certo vicini…

si spingeranno infatti un po’ ovunque!

Vikings, Valhalla 2: un viaggio per il mondo

Sempre Jeb Stuart ha infatti detto che in Vikings: Valhalla i protagonisti esploreranno il mondo intero: la scelta è determinata dal rispetto per la storia reale dei Vichinghi, che si sono spinti un po’ in tutto il mondo in qualità di commercianti, arrivando fino a Costantinopoli, in Egitto, in Medio Oriente. “Si può probabilmente immaginare che i miei vichinghi saliranno sulle loro barche ed esploreranno un po’”, ha infatti lasciato intendere velatamente. D’altro canto, il produttore prova un grande rispetto e una grande curiosità per la storia reale dei Vichinghi e fa di tutto per portarla in modo quantomeno credebile nella sua serie tv, con tutti i limiti imposti dal format e con la vena romanzata – chiaramente – richiesta da una serie tv.

Sulle scene di Vikings: Valhalla potrebbe poi stagliarsi una storia d’amore tra Harald e Freydis, per la gioia dei telespettatori più romantici. Sappiamo che i due personaggi hanno una certa sintonia, ma pare ci saranno anche molti elementi a scoraggiare e osteggiare una possibile relazione amorosa tra i due. La dinamica potrebbe essere più complicata del previsto… ma non è niente che i fan non siano abituati a sostenere.

Pare infine che la seconda stagione della serie, già fortunatissima al suo esordio e in procinto di ricevere anche una stagione 3 per la quale sarebbero state addirittura già avviate le prime riprese, vanterà l’ingresso di svariati nuovi personaggi che scombussoleranno ulteriormente i già precari equilibri. Non resta che attendere il 12 gennaio per scoprire come proseguirà la storia di Vikings: Valhalla ma soprattutto per capire cosa resterà in sospeso alla fine dei nuovi episodi e che potrebbe quindi condurre alla trama della season 3…