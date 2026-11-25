Benessere e performance si alimentano a vicenda, e il wellness entra nei piani di gestione delle organizzazioni come un asset da monitorare.

È il benessere a generare la performance o accade il contrario? La domanda è sempre più presente nel mondo del lavoro, dove le organizzazioni ripensano il modo di gestire le persone, prendere decisioni e costruire valore. Il tema riguarda anche la cura di sé che, uscendo dagli spazi privati, finisce per essere misurata come qualsiasi altro indicatore aziendale.

Il benessere come sistema, non come benefit

Secondo le riflessioni di A. Manuti, il rapporto tra benessere e performance non segue uno schema di causa-effetto, ma assomiglia a un ecosistema in cui le due dimensioni si alimentano a vicenda. Il paradigma delle Healthy & Resilient Organizations (HERO) invita a considerare l’organizzazione come un ecosistema da coltivare, mentre il modello Job Demands-Resources guarda all’equilibrio tra richieste di lavoro e risorse disponibili.

Il benessere organizzativo, in questa prospettiva, non nasce da un singolo intervento. Welfare, qualità della leadership, ascolto, sicurezza psicologica e comunicazione devono lavorare insieme, dentro un’unica strategia.

Leadership e sicurezza psicologica

La leadership sana, secondo il materiale esaminato, si fonda sulla fiducia, mentre quella tossica tende al controllo. Edmondson e Bransby (2023) descrivono la sicurezza psicologica come una condizione che nasce dalla possibilità di prendere parola e dall’ascolto dei contributi individuali. Modelli rigidi, basati sul silenzio e sul conformismo, rischiano invece di nascondere gli errori e di frenare il cambiamento.

Dal rituale di cura alla pratica quotidiana

Sul fronte dei servizi, Terme De Montel presenta oltre 100 rituali ogni settimana inclusi nel biglietto d’ingresso, raccolti in The Rituals Library. Le esperienze si dividono in quattro universi: Body Rituals, Mind Rituals, Beauty Rituals e Signature Rituals, e sono guidate dai Maestri del Benessere.

Il benessere, in questo caso, viene proposto come percorso continuativo, con un costo e una programmazione precisi. Anche nella vita urbana, come descrive il terzo testo, le micro-pause, l’alimentazione e il contatto con la natura vengono indicati come abitudini da ripetere con costanza, e non come gesti occasionali.

Per chi lavora in azienda, il passaggio pratico è misurare le pratiche di benessere con gli stessi criteri usati per gli altri investimenti: frequenza, partecipazione e risultati sulla performance. Il materiale non fornisce dati su questo punto, quindi la valutazione resta da costruire caso per caso.