Se trovi buchi irregolari sulle foglie, non accusare subito i parassiti classici. Le forbicine, note anche come forficule, potrebbero essere la causa, ma spesso sono alleate preziose contro gli afidi. Ecco come capire chi sta davvero mangiando la tua pianta.

Capita spesso di ammirare una pianta apparentemente rigogliosa per poi scoprire, con un certo disappunto, che le sue foglie sono costellate di piccoli fori. Si ispezionano rami e sottofoglie, si cerca l’insetto colpevole, ma nulla sembra emergere alla luce del sole. Eppure, ogni mattina, qualche nuova porzione verde risulta rosicchiata. Tra i possibili responsabili di questi danni ci sono le forbicine, insetti dall’aspetto inconfondibile e dalle abitudini elusive.

Conosciute scientificamente come forficule o “insetti forbice”, queste creature appartengono all’ordine dei Dermatteri. La specie più diffusa in Italia è la Forficula auricularia, riconoscibile per il corpo allungato di colore bruno-rossiccio e, soprattutto, per le due appendici a forma di pinza poste nella parte terminale dell’addome. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, queste “pinze” (chiamate cerci) non servono a tagliare le foglie, bensì alla difesa e alle interazioni sociali tra individui. L’apparato boccale, invece, è masticatore e consente loro di nutrirsi sia di tessuti vegetali che di piccoli organismi.

Il comportamento notturno e i nascondigli ideali

La difficoltà nel individuare le forbicine risiede nel loro ciclo biologico. Durante le ore diurne, tendono a evitare l’esposizione diretta al sole, rifugiandosi in ambienti riparati, freschi e umidi. Il vaso della tua pianta offre numerosi anfratti perfetti per questo scopo: lo spazio tra il fondo del contenitore e il sottovaso, le fessure del terriccio, i pezzi di corteccia o le foglie secche accumulate alla base. Anche coprivasi, pietre e tavole di legno in giardino possono fungere da riparo temporaneo.

Diventano attive soprattutto nelle ore serali e notturne. Per questo motivo, un controllo effettuato di giorno potrebbe risultare inconcludente. Se sospetti la loro presenza, il metodo più affidabile consiste nell’osservare la pianta dopo il tramonto, utilizzando una piccola torcia per illuminare foglie, germogli e fiori. Inizia dalle zone che presentano danni recenti. Trovare una forbicina mentre si alimenta su una foglia danneggiata fornisce un indizio concreto della sua responsabilità; trovarla semplicemente nascosta sotto il vaso, invece, non basta per condannarla.

Amiche o nemiche? Il dilemma ecologico

Prima di procedere con interventi drastici, è fondamentale comprendere il ruolo ecologico di questi insetti. Le forbicine sono onnivore: la loro dieta include materiali organici in decomposizione, piccoli insetti e tessuti vegetali. Possono predare parassiti comuni come gli afidi (i cosiddetti pidocchi delle piante), contribuendo così all’equilibrio biologico del giardino. In determinate condizioni, la loro presenza è dunque benefica.

Tuttavia, quando l’offerta di prede scarseggia o quando trovano tessuti vegetali teneri, possono attaccare direttamente le piante. I danni tipici includono rosure irregolari sulle foglie giovani, bordi sfrangiati sui petali e lesioni ai germogli più delicati. Piante ornamentali come le dalie, che offrono sia nutrimento che riparo tra i petali, o ortaggi a foglia tenera come la lattuga, possono essere soggette a questi attacchi. È cruciale ricordare che non tutte le foglie bucate sono opera delle forbicine: bruchi, lumache, limacce e coleotteri possono provocare lesioni molto simili.

Come distinguere i responsabili

Per identificare il vero colpevole, bisogna cercare altri indizi oltre al danno visibile. Lumache e limacce lasciano spesso tracce di muco lucido sulle foglie o sul bordo del vaso. I bruchi tendono a nascondersi sulla pagina inferiore delle foglie e possono lasciare piccoli escrementi scuri. Le forbicine, al contrario, sono particolarmente attive dopo il tramonto. Un sistema semplice per monitorarle consiste nel creare un rifugio artificiale: arrotola un pezzo di cartone ondulato fino a formare un piccolo cilindro e collocane uno vicino alla pianta, in un punto riparato. Al mattino, controlla se all’interno vi sono insetti. Questo metodo non garantisce la cattura di tutti gli esemplari, ma aiuta a valutarne la densità.

Interventi rispettosi e prevenzione

Se hai verificato che le forbicine stanno danneggiando le piante, evita di ricorrere immediatamente a insetticidi chimici. Questi prodotti possono colpire anche insetti utili e organismi non bersaglio, alterando l’ecosistema locale. Inoltre, le forbicine non sono velenose e non trasmettono malattie, quindi non rappresentano un pericolo per la salute umana. La strategia migliore consiste nel rendere l’ambiente meno favorevole alla loro permanenza.

Inizia eliminando le foglie secche dai sottovasi e intorno ai contenitori, riducendo così i nascondigli superflui. Controlla che non rimanga acqua stagnante dopo le annaffiature, poiché questi insetti cercano luoghi umidi. Se utilizzi rifugi di cartone, puoi spostare gli insetti raccolti lontano dalle piante vulnerabili. Nel caso in cui le foglie continuino a bucarsi nonostante la rimozione delle forbicine, il responsabile potrebbe essere un altro organismo. In tal caso, fotografa la foglia danneggiata e confrontala dopo uno o due giorni: se il foro si allarga, il problema è ancora attivo e richiede un’ulteriore osservazione in orari differenti.

Infine, tieni presente che le forbicine possono occasionalmente entrare in casa, attratte da fessure o umidità. Non si tratta di un’infestazione vera e propria, ma di semplici esploratori. Se ne trovi una all’interno, raccoglila delicatamente con un bicchiere e un cartoncino e trasferiscila all’esterno, evitando spray aggressivi che potrebbero danneggiare le superfici domestiche senza reale necessità.