Non buttare più i gambi di broccoli: ecco 5 ricette facili per valorizzarli e risparmiare

Quando apriamo la confezione di un broccolo, la prima cosa che ci attira sono le cime verdi e compatte, mentre il gambo resta spesso sullo sfondo e finisce nella spazzatura. Questa abitudine nasce dalla percezione che il gam bi di broccoli sia fibroso e poco appetitoso, ma in realtà è un vero ingrediente nutriente che può dare vita a piatti saporiti e a basso costo.

Il gambo appartiene alla famiglia delle Brassicaceae, la stessa dei cavolfiori e dei cavoli, e condivide gran parte di vitamine, minerali e fibre. Dopo una corretta pulizia e la rimozione della parte più esterna, la sua polpa interna diventa tenera, dal gusto dolce-delicato, perfetta per arricchire una miriade di ricette senza alcun sacrificio di sapore.

Perché i gambi di broccoli meritano di tornare in tavola

Oltre al valore alimentare, riutilizzare i gambi consente di ridurre gli scarti domestici, un piccolo gesto che, moltiplicato, ha un impatto positivo sull’ambiente. Dal punto di vista nutrizionale, il gambo contiene acqua, fibre, vitamine C e K, oltre a composti vegetali benefici per la salute cardiovascolare. La sua consistenza più compatta lo rende ideale per accostamenti con patate, legumi e formaggi, dove può assorbire sapori e conferire una nota di dolcezza.

Pulizia, taglio e cottura: i passaggi fondamentali

Il primo passo è sciacquare accuratamente i gambi sotto acqua corrente per eliminare terra e residui. Successivamente, si separa la parte inferiore più legnosa e si utilizza un pelapatate o un coltellino affilato per eliminare la buccia esterna più dura; nei broccoli giovani basta una leggera raschiata, nei più maturi serve una pelatura più profonda. Una volta sbucciati, i gambi possono essere tagliati a rondelle, cubetti o bastoncini: i pezzi più piccoli permettono una cottura uniforme in 8-12 minuti, sia per bollitura che per vapore.

È importante non cuocere contemporaneamente gambi e cime, poiché le infiorescenze ammorbidiscono più rapidamente. Un metodo efficace consiste nel sbollentare i pezzi di gambo per qualche minuto, poi aggiungere le cimette e proseguire la cottura finché entrambe le parti risultano tenere. La prova della forchetta resta il metro di giudizio definitivo: quando il coltello penetra senza resistenza, il gambo è pronto per essere trasformato.

Ricette concrete per valorizzare i gambi di broccoli

Pesto di gambi di broccoli

Tagliate 200 g di gambi a pezzi, cuoceteli al vapore finché sono morbidi, poi scolateli. In un mixer unite i gambi cotti, 30 g di parmigiano grattugiato, 25 g di noci o mandorle, qualche foglia di basilico, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Frullate fino a ottenere una crema liscia; se necessario, aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura per regolare la consistenza. Il risultato è un pesto dal sapore delicato, ideale per condire pasta, riso o crostini.

Vellutata di gambi e patate

Per due porzioni, fate rosolare mezza cipolla tritata in 2 cucchiai di olio, aggiungete 250 g di gambi a cubetti e una patata media sbucciata. Coprite con 400 ml di brodo vegetale e lasciate sobbollire 20-25 minuti, finché le verdure saranno tenere. Frullate il tutto con un frullatore a immersione, aggiustate di sale e pepe, e servite con un filo d’olio e crostini. La patata garantisce cremosità senza aggiungere panna.

Gambi di broccoli saltati in padella

Ritagliate i gambi a rondelle sottili, scaldate un cucchiaio d’olio con uno spicchio d’aglio schiacciato in una padella antiaderente, aggiungete i pezzi e fate rosolare per 3-4 minuti. Versate una piccola quantità d’acqua, coprite e cuocete altri 8-10 minuti finché saranno teneri. Rimuovete il coperchio, lasciate evaporare l’acqua residua e completate con pepe nero, peperoncino o qualche goccia di limone.

Polpette vegetariane con gambi di broccoli

Cuocete 250 g di gambi, schiacciateli e unite una patata lessata, un uovo, 40 g di parmigiano e pangrattato q.b. per ottenere un impasto modellabile. Formate delle piccole palline, disporle su una teglia rivestita e spennellate con poco olio. In forno ventilato a 190 °C cuocete 20-25 minuti, girando a metà cottura, fino a doratura. Le polpette risultano morbide dentro e croccanti fuori, perfette con una salsa allo yogurt.

Gambi di broccoli al forno gratinati

Tagliate 300 g di gambi a bastoncini, sbollentateli per 3 minuti, scolateli e asciugateli bene. Mescolateli con olio, 2 cucchiai di pangrattato, 1 cucchiaio di parmigiano e pepe. Distribuiteli su una teglia in un unico strato e infornate a 190 °C per 15-20 minuti, finché la superficie sarà dorata e croccante. Per una versione vegana, sostituite il parmigiano con lievito alimentare e aggiungete erbe aromatiche.

Se non avete tempo per cucinare subito, i gambi puliti possono essere conservati in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico, oppure congelati dopo una breve sbollentatura. In freezer, mantengono le loro proprietà e si prestano perfettamente a vellutate, minestre o contorni da riscaldare al momento del consumo.