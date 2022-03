Gli Oscar 2022 verranno purtroppo ricordati per la triste pagina che ha visto protagonisti Chris Rock, Will Smith e una battuta del comico sulla capigliatura della moglie di Smith stesso, che come ormai sappiamo non ha reagito bene, salendo sul palco per mollare uno schiaffo a Rock.

Una battuta, quella del comico appunto, che se in un primo momento può sembrare scherzosa non tiene però conto della sensibilità di Jada Pinkett Smith e della malattia di cui soffre, che l’ha costretta appunto a rasarsi totalmente i capelli. La moglie di Will Smith infatti, come ha dichiarato lei stessa, soffre di alopecia. Scopriamo di cosa si tratta.

Jada Pinkett Smith: cos’è l’alopecia, la malattia di cui soffre l’attrice

Era il 2018 quando Jada Pinkett Smith ha scoperto di soffrire di alopecia, in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram infatti ha parlato del perché fosse solita indossare turbanti, più che una scelta di stile, una necessità: l’attrice ha adottato questo metodo per nascondere la perdita di capelli causata dalla malattia.

Ma cos’è l’alopecia? Si tratta di una patologia che colpisce uomini e donne e che causa la graduale perdita di capelli fino alla calvizie.

Una condizione decisamente difficile da superare, soprattutto a livello psicologico.

Cause, sintomi e rimedi

Le cause che la scatenano sono moltepici e vanno dalla genetica ai problemi psicologici come stress e ansia, dai problemi nutrizionali, come carenza di vitamina D a quelli ormonali, come le disfunzioni tiroidee. Ma l’alopecia può anche essere una conseguenza dell’assunzione di alcuni farmaci e trattamenti o di malatte autoimmuni.

I sintomi più evidenti dell’alopecia si trovano nella perdita progressiva di capelli e peli del corpo, che in un primo momento può essere “a zone”. Ma non solo, ad accompagnare l’alopecia ci sono anche sensazioni di bruciore, prurito e desquamazione.

Le cure per l’alopecia poi, variano ovviamente in base al caso e alla persona che ne soffre. Nei casi più gravi inoltre, si potrebbe anche valutare l’intervento chirurgico o il trapianto di capelli.

La reazione dell’attrice alla scoperta e la convivenza con la malattia

Sempre nel video pubblicato su Instagram Jada Pinkett Smith ha raccontato che la prima volta in cui ha notato un’eccessiva perdita di capelli si stava facendo la doccia ed è rimasta con una ciocca in mano. L’attrice ha spiegato che inizialmente, la scoperta della malattia ha causato in lei grande spavento e che ha temuto di rimanere calva del tutto.

Per nascondere le chiazze di cuoio capelluto causate dalla malattia ha quindi dovuto fare la scelta, drastica e sofferta, di rasare totalmente i capelli. Jada avrebbe poi imparato, giorno dopo giorno, a convivere con questa sua nuova condizione e addirittura a scherzarci su.

Alla luce di come l’attrice ha imparato a convivere con la malattia, la battuta di Chris Rock non risulterebbe insultante e non lo è, di fatto, poiché si limita a citare l’uscita di un ipotetico film in cui la protagonista interpretata da Demi Moore aveva i capelli rasati e anche la reazione di Will Smith può essere assolutamente considerata esagerata, avrebbe potuto insomma rispondere in un modo decisamente più elegante.

Bisognerebbe però, ancora una volta, ragionare su dove sono i limiti, perché quella che per noi può sembrare una semplice battuta, potrebbe non esserlo per chi, invece, ha dovuto imparare ad accettare la malattia. Non un mero discorso di body positivity quindi, ma un’attenzione alla delicatezza, ai modi di dire le cose.