Le donne moderne raggiungono vette sempre più alte, fino al cielo. La compagnia di volo ucraina SkyUp Airlines annuncia un grande cambiamento: nuove divise per le hostess, meno tradizionali e più al passo coi tempi.

Ucraina: nuove divise per le hostess

SkyUp Airlines, giovanissima compagnia di volo low cost dell’Ucraina, ha messo in atto una vera rivoluzione nel codice di abbigliamento delle sue dipendenti. Volendo rendere più comodo il dress code per le hostess ha deciso di eliminare le gonne strette e i tacchi a stiletto in favore di pantaloni più larghi e giacche oversize. Per quanto riguarda la calzatura via libera per le scarpe da ginnastica, in particolare le sneakers ergonomiche NikeAir.

Il nuovo look delle assistenti di volo SkyUp include anche trucco e capelli. Al posto del tradizionale chignon stretto, le hostess potranno ora sfoggiare i capelli sciolti e, nonostante si preferisca ancora un trucco naturale, ora sono libere di sperimentare ombretti dalle sfumature dell’arancione e del blu, i colori caratteristici della compagnia aerea e che si possono ammirare dagli aeroplani.

I cambiamenti

Un cambio d’abito può sembrare cosa di poco conto, ma nel mondo degli assistenti di volo è una vera svolta.

Innanzitutto, le nuove divise permetteranno alle hostess di stare più comode, soprattutto durante le numerose ore nei voli di lungo raggio. Ma è anche un passo importante per le donne, che hanno acquisito ormai un posto di rilievo nella società e nel mondo lavorativo. Come affermato dalla stessa SkyUp:

La professione di assistente di volo è nata quasi cento anni fa. Da allora molto è cambiato e, soprattutto, è cambiata la donna. Ciò richiede una nuova visione della professione e l’introduzione di cambiamenti rivoluzionari. Stiamo avviando questi cambiamenti.

Da sempre, comunque, l’uniforme delle assistenti di volo è cambiata e si è evoluta negli anni, pertanto, alle lavoratrici del 2021 serve una divisa consona ai tempi.

I cambiamenti altrove

L’ idea rivoluzionaria di SkyUp Airlines arriva dopo che altre compagnie hanno modificato le indicazioni per l’abbigliamento delle loro assistenti di volo negli ultimi anni. Japan Airlines e Norwegian Airlnes non hanno tolto del tutto i tacchi alti ma danno la possibilità di scegliere se indossare scarpe baste. Virgin Atlantic ha tolto l’obbligo per le hostess di essere truccate e consentiva loro di portare l’uniforme con i pantaloni.