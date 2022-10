Domenica 9 ottobre 2022 durante la puntata di Amici 22 c’è stata una gara di inediti. I cantanti scelti per gareggiare sono stati Cricca con Se mi guardi così, NDG con Fuori e Wax con Turista per sempre. A giudicare la gare viene chiamato il produttore multiplatino Davide Simonetta.

I ragazzi si sono esibiti davanti a lui e in seguito l’ospite avrebbe dovuto premiare e produrre l’inedito migliore. Davide Simonetta ha scelto Turista per sempre di Wax.

Sa sa prova il microfono al mio concerto, ah ah

voglio perdermi tra campi

nuotare tra gli squali

tra mille posti strambi e urlare con le mani

vivere ogni istante tra posti straordinari

e vivere distante dai quartieri criminali

e ok, ora l’aria è differente, si sente

gli occhi respirano, non vedono la gente

se vuoi puoi venire con me

io farò il turista per sempre

Devo andar via per respirare

nuovi territori per star male

ulula alla luna sulle strade

guardiamo il cielo c’è una stella che cade, yeah

vieni con me se non stai bene

sorridiamo ancora, ci conviene

bagnati i capelli col sale

perché siamo turisti per sempre, si

Veder Parigi dalla stanza

con un cumulo di neve sulla faccia, sì

tengo la tua mano con la destra

con la sinistra faccio ombra sulla testa, sì

prova a immaginare sulla costa

un pazzo che grida con una bomba

è esattamente quello che mi sento dentro

Matteo tiralo fuori il sentimento, ok ehi eh

Ya, eh, no no seh

