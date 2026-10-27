Velocizza l’asciugatura del bucato in casa con pochi accorgimenti e senza cattivi profumi.

Quando il cielo è grigio e le finestre rimangono chiuse per il freddo, asciugare i panni in casa può trasformarsi in una vera sfida. L’umidità accumulata, i tempi di asciugatura prolungati e i cattivi odori sono problemi comuni, ma non è indispensabile ricorrere all’asciugatrice. Con alcune pratiche ben studiate è possibile favorire l’evaporazione dell’acqua, mantenere l’ambiente salubre e conservare l’integrità dei tessuti.

Preparare il bucato per un’asciugatura rapida

Il primo passo è ridurre al minimo la quantità di acqua trattenuta nei capi. Impostare la centrifuga della lavatrice a velocità elevata, rispettando le indicazioni delle etichette, permette di estrarre una notevole parte del liquido. Per asciugamani, lenzuola o maglieria spessa, una centrifuga di 1200-1400 g è ideale; per tessuti delicati, mantenere i giri più bassi per evitare danni.

Distribuire i capi in modo corretto

Dopo la centrifuga, scuotere i vestiti per allentare le fibre e stenderli su un apparecchio o una gruccia, mantenendo una distanza di almeno 5-10 cm tra un indumento e l’altro. Sovrapporre i capi crea zone di umidità stagnante, rallentando l’evaporazione. L’uso di grucce per camicie e maglie consente all’aria di circolare attorno al corpo del capo, aumentando la superficie esposta.

Ottimizzare l’ambiente domestico

La posizione dello stendino è fondamentale: scegliere una stanza con buona ventilazione, preferibilmente vicina a una finestra apribile, favorisce il ricambio d’aria. In inverno, è possibile posizionare lo stendino a una distanza di circa 30 cm dal termosifone: il calore delicato accelera l’asciugatura senza esporre i tessuti a temperature eccessive.

Controllare l’umidità relativa

Un livello di umidità pari al 40-50 % è ideale per far evaporare l’acqua rapidamente. Quando l’aria supera il 60 %, il vapore resta sospeso e la condensa si forma su pareti fredde e vetri, favorendo muffe e odori sgradevoli. Un semplice deumidificatore elettrico mantiene l’ambiente entro la soglia consigliata, assorbendo fino a 20-40 litri d’acqua al giorno a seconda del modello.

I dispositivi disponibili variano per capacità e consumo: l’Olimpia Splendid Aquaria S1 10P gestisce fino a 10 l/24 h con un assorbimento di 0,20-0,45 kWh per ciclo; la versione S1 16P sale a 16 l con consumo massimo di 0,80 kWh; l’Ariston Deos 10 Evo, più compatto, è ideale per stanze fino a 31 m³, con potenza assorbita di 436 W e livello sonoro di 44 dB.

Rimedi casalinghi e limite dei loro effetti

Sale grosso e riso sono talvolta proposti come assorbitori d’umidità. Collocati in ciotole aperte vicino allo stendino, possono diminuire lievemente la percentuale di vapore, ma non sostituiscono un vero deumidificatore. In situazioni di forte saturazione, la differenza è trascurabile rispetto a un apparecchio dedicato.

Prevenire odori e muffa

Il cattivo odore nasce quando i capi rimangono umidi per più di 24-48 ore: batteri come Moraxella osloensis proliferano e producono composti volatili dal tipico profumo di “cane bagnato”. Per evitarlo, è essenziale stendere i panni appena termina il ciclo di lavaggio, non lasciarli nel cestello e garantire un flusso d’aria costante.

Una pulizia regolare del filtro e della guarnizione della lavatrice elimina residui di sporco e impedisce la crescita microbica all’interno della macchina. Inoltre, mantenere la stanza a umidità compresa tra 40 % e 50 % con un deumidificatore elimina la fonte di nutrimento per muffe e acari, migliorando la qualità dell’aria per tutta la famiglia.

Consumi energetici: deumidificatore vs asciugatrice vs stendino elettrico

Confrontando i tre metodi più usati, il deumidificatore risulta il più efficiente: 0,20-0,45 kWh per ciclo, riduzione dell’umidità e nessun rischio di usura dei tessuti. L’asciugatrice, pur offrendo risultati rapidi, consuma 1,20-2,20 kWh e può indebolire fibre delicate. Lo stendino elettrico, con consumo medio 0,80-1,50 kWh, riscalda solo il contatto diretto ma rilascia vapore, peggiorando l’umidità ambientale.

Combinare una centrifuga ad alta velocità, uno stendino posizionato strategicamente e un deumidificatore di capacità adeguata permette di asciugare i panni in casa in poche ore, senza odori, senza condensa e con un impatto energetico contenuto.