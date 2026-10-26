Salute della donna: standard clinici e gestione personalizzata al convegno di Torino

Il congresso di Torino offre ai ginecologi e medici di famiglia nuovi protocolli per una cura più personalizzata della donna.

Il Congresso Agite Piemonte sulla salute femminile si terrà il 6 novembre 2026 presso l’Ac Hotel Torino By Marriott, in Via Bisalta 11. L’iniziativa è rivolta a ginecologi, medici di base e specialisti interessati a approcci integrati tra diagnostica avanzata, terapia ormonale e gestione dello stile di vita.

Nel contesto attuale, la pratica ginecologica deve confrontarsi con patologie sempre più complesse – endometriosi profonda, gravidanze ad alto rischio, transizioni menopausali difficili – che richiedono un approccio multidisciplinare e predittivo. Il congresso intende fornire gli strumenti operativi per tradurre le più recenti evidenze scientifiche in protocolli clinici concreti.

Obiettivi strategici e crediti ECM

L’evento punta a definire standard operativi che integrino tecnologie digitali (diagnostica genomica, imaging di terzo livello) con una visione olistica del benessere femminile. I partecipanti otterranno 4,9 crediti ECM al superamento di una verifica online, i crediti verranno accreditati direttamente sul profilo Co.Ge.A.P.S.

Programma dettagliato della giornata

La mattinata inizia alle 08:30 con la registrazione, seguita da una presentazione introduttiva a cura di Massimo Abbondanza e Alessandro Messina. Le prime sessioni affrontano temi di lifestyle medicine e medicina di precisione.

Sessione 1 – Lifestyle medicine e medicina di precisione

Franca Fruzzetti spiega come superare la Metformina nella gestione della PCOS e dell’infertilità. Anna Biasioli presenta la nutraceutica epigenetica per controllare l’infiammazione dell’endometriosi. Ilaria Cavecchia descrive il ruolo del microbiota vaginale e intestinale nelle flogosi uroginecologiche.

Sessione 2 – Contraccezione come terapia personalizzata

Metella Dei espone gli algoritmi per una contraccezione “tailor-made” nelle pazienti complesse. Valentina Bounous analizza le LARC nel lungo termine, puntando su stabilità e compliance. Maria Letizia Primo collega contraccezione e salute neurologica, trattando emicrania e disturbi dell’umore.

Sessione 3 – Fertilità e diagnostica avanzata

Claudio Castello illustra le opportunità transversali di preservazione della fertilità in ambito oncologico e riproduttivo. Luca Liban Mariani dimostra le potenzialità dell’ecografia di III livello per mappare endometriosi profonda e adenomiosi. Fulvio Borella affronta HPV, MST e cistiti recidivanti, proponendo strategie basate sulle evidenze più recenti.

Sessione 4 – Longevità in salute: menopausa e post-menopausa

Andrea Scoletta indica il “golden period” della transizione menopausale per gestire i fibromi uterini. Angelamaria Becorpi presenta il TOS personalizzato, con nuove scelte di molecole, dosaggi e vie di somministrazione. Stefano Fracchioli porta la discussione oltre i lubrificanti, verso terapie rigenerative per la sindrome genito-urinaria.

Ogni sessione prevede una discussione guidata da moderatori esperti, momenti di networking e pause caffè per favorire lo scambio di esperienze cliniche.

Relatori di spicco e credenziali

Tra i docenti spiccano professionisti di eccellenza: Angelamaria Becorpi (AOU Careggi, Firenze), Anna Biasioli (Ospedale S. Maria della Misericordia, Udine), Fulvio Borella (Ospedale Ginecologico S. Anna, Torino) e Valentina Bounous (Ospedale Mauriziano Umberto I, Torino). Tutti i relatori operano in strutture accreditate e hanno contribuito a linee guida nazionali.

Il provider è Symposia Organizzazione Congressi Srl, con sede a Genova, accreditato secondo lo standard 2° rinnovo. La quota di partecipazione è di 120 €, con un limite di 150 posti.

Iscriversi è semplice: basta registrarsi online, partecipare in presenza il 6 novembre a Torino e superare il questionario a risposta multipla. La presenza viene verificata tramite badge elettronico.

Questo congresso rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi su standard clinici emergenti e per costruire una rete di collaborazione tra professionisti della salute femminile, con l’obiettivo finale di migliorare la longevità in salute delle pazienti.