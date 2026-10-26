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26 Ottobre 2026

Salute della donna: standard clinici e gestione personalizzata al convegno di Torino

Il congresso di Torino offre ai ginecologi e medici di famiglia nuovi protocolli per una cura più personalizzata della donna.

· · 3 min
Salute della donna: standard clinici e gestione personalizzata al convegno di Torino

Il Congresso Agite Piemonte sulla salute femminile si terrà il 6 novembre 2026 presso l’Ac Hotel Torino By Marriott, in Via Bisalta 11. L’iniziativa è rivolta a ginecologi, medici di base e specialisti interessati a approcci integrati tra diagnostica avanzata, terapia ormonale e gestione dello stile di vita.

Nel contesto attuale, la pratica ginecologica deve confrontarsi con patologie sempre più complesse – endometriosi profonda, gravidanze ad alto rischio, transizioni menopausali difficili – che richiedono un approccio multidisciplinare e predittivo. Il congresso intende fornire gli strumenti operativi per tradurre le più recenti evidenze scientifiche in protocolli clinici concreti.

Obiettivi strategici e crediti ECM

L’evento punta a definire standard operativi che integrino tecnologie digitali (diagnostica genomica, imaging di terzo livello) con una visione olistica del benessere femminile. I partecipanti otterranno 4,9 crediti ECM al superamento di una verifica online, i crediti verranno accreditati direttamente sul profilo Co.Ge.A.P.S.

Programma dettagliato della giornata

La mattinata inizia alle 08:30 con la registrazione, seguita da una presentazione introduttiva a cura di Massimo Abbondanza e Alessandro Messina. Le prime sessioni affrontano temi di lifestyle medicine e medicina di precisione.

Sessione 1 – Lifestyle medicine e medicina di precisione

Franca Fruzzetti spiega come superare la Metformina nella gestione della PCOS e dell’infertilità. Anna Biasioli presenta la nutraceutica epigenetica per controllare l’infiammazione dell’endometriosi. Ilaria Cavecchia descrive il ruolo del microbiota vaginale e intestinale nelle flogosi uroginecologiche.

Sessione 2 – Contraccezione come terapia personalizzata

Metella Dei espone gli algoritmi per una contraccezione “tailor-made” nelle pazienti complesse. Valentina Bounous analizza le LARC nel lungo termine, puntando su stabilità e compliance. Maria Letizia Primo collega contraccezione e salute neurologica, trattando emicrania e disturbi dell’umore.

Sessione 3 – Fertilità e diagnostica avanzata

Claudio Castello illustra le opportunità transversali di preservazione della fertilità in ambito oncologico e riproduttivo. Luca Liban Mariani dimostra le potenzialità dell’ecografia di III livello per mappare endometriosi profonda e adenomiosi. Fulvio Borella affronta HPV, MST e cistiti recidivanti, proponendo strategie basate sulle evidenze più recenti.

Sessione 4 – Longevità in salute: menopausa e post-menopausa

Andrea Scoletta indica il “golden period” della transizione menopausale per gestire i fibromi uterini. Angelamaria Becorpi presenta il TOS personalizzato, con nuove scelte di molecole, dosaggi e vie di somministrazione. Stefano Fracchioli porta la discussione oltre i lubrificanti, verso terapie rigenerative per la sindrome genito-urinaria.

Ogni sessione prevede una discussione guidata da moderatori esperti, momenti di networking e pause caffè per favorire lo scambio di esperienze cliniche.

Relatori di spicco e credenziali

Tra i docenti spiccano professionisti di eccellenza: Angelamaria Becorpi (AOU Careggi, Firenze), Anna Biasioli (Ospedale S. Maria della Misericordia, Udine), Fulvio Borella (Ospedale Ginecologico S. Anna, Torino) e Valentina Bounous (Ospedale Mauriziano Umberto I, Torino). Tutti i relatori operano in strutture accreditate e hanno contribuito a linee guida nazionali.

Il provider è Symposia Organizzazione Congressi Srl, con sede a Genova, accreditato secondo lo standard 2° rinnovo. La quota di partecipazione è di 120 €, con un limite di 150 posti.

Iscriversi è semplice: basta registrarsi online, partecipare in presenza il 6 novembre a Torino e superare il questionario a risposta multipla. La presenza viene verificata tramite badge elettronico.

Questo congresso rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi su standard clinici emergenti e per costruire una rete di collaborazione tra professionisti della salute femminile, con l’obiettivo finale di migliorare la longevità in salute delle pazienti.

Autore

Beatrice Bonaventura

Beatrice Bonaventura ricorda la decisione di lasciare le passerelle di Firenze dopo un servizio su sartorie locali; da allora guida scelte stilistiche pratiche per lettori. In redazione propone palette sobrie e mantiene un archivio personale di tagli e cartamodelli d’epoca.

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