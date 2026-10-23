Scopri come una moneta può liberare l’aria dai tuoi termosifoni e rendere il riscaldamento più efficiente

L’autunno porta con sé le prime giornate fredde e, di conseguenza, la necessità di riattivare il riscaldamento domestico. Prima di mettere in moto i termosifoni, è consigliabile fare una rapida verifica: l’aria intrappolata all’interno dei radiatori può compromettere la distribuzione del calore, facendo sprecare energia e aumentando la bolletta.

Quando un radiatore resta acceso ma riscalda solo la parte inferiore, o quando si sente un gorgoglio continuo, è quasi certo che il circuito contenga delle sacche d’ aria. L’acqua calda, invece di fluire uniformemente, viene ostacolata da bolle d’aria, creando zone fredde e rallentando il raggiungimento della temperatura desiderata nella stanza.

Il trucco della nonna: usare una moneta per sfiatare

Il metodo più antico e sorprendentemente efficace consiste nell’utilizzare una moneta come sostituto della chiavetta di sfiato. La procedura prevede di spegnere l’impianto, attendere che i radiatori si raffreddino e posizionare un piccolo contenitore sotto la valvola di sfiato, solitamente situata nella parte superiore del termosifone.

Procedura passo-passo

1. Individua la valvola di sfiato; se presenta una fessura a forma di “+”, è probabile che una moneta da 10-20 centesimi possa inserirsi senza forzare. 2. Inserisci delicatamente la moneta e ruotala in senso antiorario finché non senti un lieve sibilo: è l’aria che inizia a fuoriuscire. 3. Dopo qualche secondo, parte un flusso d’acqua privo di bolle; a quel punto chiudi la valvola con la stessa moneta, evitando di lasciarla aperta troppo a lungo per non compromettere la pressione dell’impianto.

Il risultato è immediato: il radiatore si riscalda più rapidamente e in modo uniforme, riducendo il tempo necessario perché l’intera stanza raggiunga la temperatura impostata.

Kit universale per radiatori: un’alternativa professionale

Per chi preferisce un’opzione più completa, il kit universale per radiatori alluminio di FONDITAL (codice 550103) è disponibile a 13,18 € più 9 € di spedizione. Il pacchetto comprende due riduzioni G 1/2” destre, due riduzioni sinistre zincate e verniciate, quattro guarnizioni di tenuta, una valvola di sfiato manuale con guarnizione e un tappo cieco G 1/2”. Il peso complessivo è di 0,5 Kg, rendendolo facile da maneggiare durante l’installazione.

Questo kit è pensato per radiatori in alluminio, ma la valvola di sfiato contenuta può sostituire agevolmente la chiavetta tradizionale, garantendo una tenuta perfetta grazie alle guarnizioni in silicone. L’uso del kit è consigliato quando la valvola originale è danneggiata o quando si desidera un intervento più robusto rispetto al semplice trucco della moneta.

Al termine dell’operazione, è fondamentale controllare la pressione della caldaia riportandola ai valori indicati dal produttore. Se la temperatura dei termosifoni non migliora, se compaiono perdite d’acqua o la pressione varia frequentemente, è opportuno rivolgersi a un tecnico qualificato.