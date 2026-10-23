Scopri i veri effetti del cambio di ora sul corpo e segui le migliori pratiche per dormire serenamente.

Nel cuore della notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette retrocedono di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Sebbene lo spostamento sembri minimo, il nostro orologio biologico interno subisce una temporanea dissonanza con l’ambiente esterno, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice aggiustamento del sonno.

Effetti fisiologici del passaggio all’ora solare

Il cambio di orario influisce soprattutto sul ritmo circadiano, il sistema che regola il ciclo sonno-veglia, la temperatura corporea, la produzione ormonale e il metabolismo. Quando la luce del mattino arriva prima e il tramonto si anticipa, la melatonina – l’ormone della notte prodotto dalla ghiandola pineale – viene rilasciata in modo diverso, creando una breve fase di jet-lag interno. Studi italiani e scandinavi hanno evidenziato un leggero aumento (circa 4%) di ricoveri per infarto cardiaco nella settimana successiva al passaggio all’ora solare, soprattutto nella popolazione anziana.

Alterazione del ritmo circadiano e conseguenze cardiache

Il sonno è un potente inibitore del cortisolo, l’ormone dello stress. Riduzioni improvvise della durata o della qualità del riposo possono far lievitare i livelli di cortisolo, con un impatto negativo sul sistema cardiovascolare. Il risultato può tradursi in un temporaneo aumento del rischio di eventi cardiaci, soprattutto per chi già convive con patologie preesistenti. Inoltre, l’irritabilità e la diminuzione della capacità di concentrazione sono sintomi tipici di una disregolazione circadiana non ancora sincronizzata.

Gruppi più vulnerabili: anziani, bambini e “allodole”

Chi ha una routine ben fissata – come gli anziani e i bambini – avverte più intensamente gli spostamenti di un’ora. Le persone definite “allodole”, cioè con un orario di sonno anticipato, possono sperimentare sonnolenza mattutina e irritabilità. Al contrario, i “gufi” tendono a sentirsi più a proprio agio nei primi giorni, poiché il prelievo di un’ora di luce serale coincide con le loro preferenze di sonno più tardive. Tuttavia, tutti gli individui riescono a compensare il disallineamento entro pochi giorni, a patto di adottare alcune precauzioni.

Strategie per un adattamento rapido e sereno

Le stesse tecniche usate per superare il fuso orario di un viaggio intercontinentale risultano efficaci anche per il cambio dell’ora. Pianificare una piccola transizione nei tre o quattro giorni precedenti il cambiamento permette al corpo di “prepararsi” gradualmente, evitando improvvisi sbalzi di ritmo.

Regolazione graduale di sonno e pasti

Inizia a spostare l’orario di andare a letto e di svegliarti di 10-15 minuti al giorno, così da raggiungere il nuovo orario prima dell’evento. Allo stesso modo, anticipa o ritarda i pasti principali, preferibilmente mantenendo una consistenza calorica e nutrizionale. Questo piccolo aggiustamento riduce la tensione sul metabolismo e aiuta la melatonina a stabilizzarsi più velocemente.

Luce naturale, attività fisica e alimentazione

Esporsi alla luce solare nelle prime ore del mattino è fondamentale: la luce inibisce la produzione di melatonina, favorendo uno svegliore più naturale. Una camminata all’aperto o una breve sessione di esercizi aerobici stimola la circolazione e rilascia endorfine, contrapposte all’irritabilità post-cambio. Per quanto riguarda l’alimentazione, privilegia cibi ricchi di magnesio (noci, legumi) e vitamine del gruppo B, che supportano il sistema nervoso e miticano lo stress.

Quando è opportuno ricorrere a integratori

Gli integratori di melatonina possono accelerare la sincronizzazione, ma dovrebbero essere assunti solo su consiglio di un medico, specialmente per chi ha condizioni cardiache o disturbi del sonno cronici. L’uso indiscriminato può creare dipendenza psicologica e mascherare un problema di fondo. In assenza di indicazioni cliniche, è più sicuro puntare su strategie ambientali e comportamentali.

Infine, ricordati che la notte del cambiamento offre un’ora in più di tempo libero: sfruttala per rilassarti, leggere o semplicemente concederti un breve sonnellino. Con un approccio graduale e consapevole, il ritorno all’ora solare può trasformarsi da fonte di disagio a occasione per riequilibrare i ritmi quotidiani.