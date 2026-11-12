Gerry Scotti e Samira Lui in rosa, una lotta contro il tumore al seno e una vittoria stellare da 100mila euro.

Il 12 novembre il celebre quiz televisivo La Ruota della Fortuna ha riservato ai telespettatori un mix di impegno sociale e colpi di scena. La serata è iniziata con una sezione dedicata alla prevenzione del tumore al seno, grazie al progetto “Sorrisi in rosa” promosso da Humanitas. I conduttori Gerry Scotti e Samira Lui hanno indossato due sciarpe rosa, simbolo della causa, e hanno accolto in studio alcune donne legate al movimento, trasformando il palinsesto in una vera e propria piattaforma di sensibilizzazione.

Gerry Scotti e Samira Lui in rosa per il progetto “Sorrisi in rosa”

Durante i primi minuti della puntata, il conduttore ha spiegato che la sciarpa non è solo un accessorio di stile, ma il “motivo preciso” per cui voleva far parlare il tema della salute. “Grazie per essere qui e per la vostra forza, del vostro insegnamento”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza dei controlli regolari. Samira Lui ha ribadito che la prevenzione non si limita al mese di ottobre, definendola un impegno continuo durante tutto l’anno. Le parole sono state accolte da un pubblico emozionato, testimoniando la necessità di una diagnosi precoce.

Il gioco: la ruota tradisce il campione Andrea

Con la parte ludica, la tensione è salita rapidamente. I tre concorrenti – Andrea, titolare del trono, Nicole e Matteo – hanno sfidato la ruota in una partita dal ritmo incalzante. Andrea, il campione in carica, ha accumulato un bottino significativo, ma la fortuna ha voluto che la sua ruota si fermasse sulla casella Bancarotta, azzerando tutto il capitale guadagnato. Un colpo di scena che ha segnato l’inizio di una sfida più aperta e più imprevedibile per gli altri due contendenti.

Il finale incrocia fortuna e rischio

Nel tabellone finale, i tre hanno lottato per trovare la risposta corretta. Andrea, a un passo dalla soluzione, è stato ostacolato da una parola chiave sfuggita: “sfugge”. La sua mancata risposta ha permesso a Nicole di impadronirsi della vittoria, accertandosi un premio di 16.100 euro e guadagnandosi l’accesso alla leggendaria Ruota delle Meraviglie. Un episodio che ha evidenziato come la fortuna possa cambiare repentinamente durante il gioco.

Nicole conquista la Ruota delle Meraviglie e i 100mila euro

Il nuovo turno per Nicole non è iniziato nel modo più ottimale: al primo tabellone ha sprecato due lettere, suscitando la frustrazione di Gerry Scotti, che ha commentato “Eh, se le buttate via così però”. Tuttavia, la partecipante si è ripresa al secondo tabellone, dedicato al “Mangia Secondi”, e ha conquistato una busta verde. All’interno della busta si nascondeva una somma sorprendente: 100.000 euro. “È pazzesco, una ne ha presa ed era quella giusta”, ha esclamato il presentatore, testimone di una delle più grandi vincite della storia recente del programma.

La serata si è chiusa con un mix di emozioni: da una parte la consapevolezza della necessità di screening regolari per il tumore al seno, dall’altra la gioia di una vincitrice che ha trasformato una singola puntata in una storia di fortuna e impegno sociale. Andrea, invece, ha dovuto accettare l’amarezza di una sconfitta avvenuta sul filo di lana di una ruota capricciosa, mentre il pubblico ha potuto riflettere su quanto la salute e la fortuna possano andare a braccetto.