Diaco, Ravagnani, Fiorello: la polemica mediatica che mette a confronto denuncia professionale e ironia televisiva.

Il Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, è finito al centro di un acceso dibattito dopo l’intervista a Alberto Ravagnani. Le domande poste durante il servizio hanno suscitato reazioni contrastanti, spingendo diverse istituzioni e personaggi pubblici a prendere posizione sulla linea sottile tra diritto di fare domande e rispetto della dignità dell’intervistato.

Nel giro di pochi giorni, la vicenda si è trasformata in un vero e proprio caso mediatica: da una parte, le proteste dei colleghi giornalisti, dall’altra le battute di un noto conduttore televisivo, il tutto alimentato da una segnalazione formale all’Ordine dei Giornalisti.

Segnalazione all’Ordine dei Giornalisti da parte di Fabio Giuffrida

Il giornalista del Tg5, Fabio Giuffrida, ha pubblicato su Instagram il suo rammarico per l’intervista, dichiarando di aver presentato un esposto al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti. Giuffrida ha sottolineato che le domande poste a Ravagnani avrebbero oltrepassato il limite del rispetto per la persona, creando un danno non solo per l’intervistato ma anche per la credibilità dei professionisti seri.

Reazioni di sindacati e organismi giornalistici

Il caso ha ricevuto il sostegno del Comitato di redazione dei giornalisti del daytime Rai, della CPO Rai e della CPO Usigrai, tutti i quali hanno espresso solidarietà a Ravagnani. Gli enti hanno ribadito che, pur difendendo il pluralismo delle domande, occorre mantenere la riservatezza e la dignità degli ospiti, soprattutto quando questi manifestano esplicitamente disagio.

Commenti di altri giornalisti e personalità

Nel dibattito online sono intervenuti anche Selvaggia Lucarelli, Gabriele Parpiglia, Davide Maggio e Giuseppe Candela. Quest’ultimo ha criticato aspramente la gestione del servizio pubblico da parte del governo, affermando che «non è solo incompetenza, è sfacciataggine». Altri volti noti del mondo dello spettacolo, come Francesca Manzini, Madame e Vladimir Luxuria, si sono schierati a difesa di Ravagnani, definendo l’intervista “inaccettabile”.

Fiorello e la sua ironia sulla vicenda

Il caso non ha potuto sfuggire all’attenzione di Fiorello, che nella puntata del 4 novembre de La Pennicanza ha inserito la questione tra i temi della sua rassegna. Il conduttore ha inizialmente scherzato citando la frase «Io sono gay e voglio dirlo prima che lo dica Pierluigi Diaco», riferendosi all’elezione di Christopher Charles Pappas, primo senatore apertamente gay negli Stati Uniti.

Dopo la battuta, Fiorello ha definito l’intervista “bruttissima” e ha immaginato una telefonata con Diaco, facendo leva su un’ironia pungente: «Io non ho niente contro chi è stato un ex prete, il mio migliore amico è Terence Hill». Tuttavia, dietro le risate, il presentatore ha mostrato prudenza, affermando che ulteriori commenti avrebbero potuto “portare una testa di Mariotto nella sua camera”, lasciando intendere una scelta consapevole di non approfondire troppo la questione.

Il riferimento al giudice di Ballando con le Stelle è riemerso più avanti, con Fiorello che ha concluso il suo intervento con un enigmatico «a buon intenditor poche parole». Il messaggio è chiaro: la polemica è accesa, ma il conduttore preferisce mantenere una certa distanza, probabilmente per evitare di alimentare ulteriori tensioni fra i mondi del giornalismo e dello spettacolo.

La controversia attorno all’intervista di Diaco a Ravagnani ha messo in luce le divergenze esistenti su quanto sia lecito spingersi con le domande televisive, la responsabilità dei giornalisti e il ruolo dei sindacati nella tutela dell’etica professionale, il tutto sotto lo sguardo curioso di un pubblico che, tra una risata e un commento serio, continua a seguirne gli sviluppi.