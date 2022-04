Tina Cipollari si è scagliata contro la sua acerrima rivale, Gemma Galgani, che sembra essere sempre meno presente a Uomini e Donne.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

A Uomini e Donne Tina Cipollari non ha perso occasione per scagliarsi contro Gemma Galgani che, da quando non sono più presenti cavalieri pronti a conoscerla, sembra essere sempre meno presente all’interno del dating show.

In tanti tra i fan del programma hanno notato che il ruolo di Gemma nel dating show è sempre più marginale e ovviamente questo particolare non è sfuggito neanche a Tina, che ha tuonato: “Gemma tu sempre più pigra ti sei fatta. Sempre più pigra. Seduta lì e non ti muovi più”. Gianni Sperti ha aggiunto: “Non fa neanche la passerella con la musica”. Al momento Gemma ha preferito non replicare e in tanti si chiedono se le cose cambieranno per lei nel corso dei prossimi mesi.

Gli ultimi avvenimenti

Nelle scorse edizioni Gemma Galgani si è ripresentata a Uomini e Donne dopo aver annunciato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare alcuni dettagli del suo aspetto. A seguire la dama torinese si è lamentata per la sua ricerca infruttuosa del vero amore e ha anche aggiunto di aver sempre sentito la mancanza di un figlio. “Mi ha aperto una voragine, una porta che avevo tenuto sempre chiusa e poi ho pensato che quest’amore forse è rimasto inespresso e ho tentato di distribuirlo con la mia famiglia, gli amici, i ragazzi del teatro.

Mi sono resa conto che ho tanto di amore da dare e che spesso spaventa anche le persone che ho conosciuto“, ha dichiarato Gemma Galgani.