Platform, metallico, latex e pelle sono le parole chiavi per descrivere le scarpe in tendenza in questo autunno 2022. I marchi e gli stilisti sono stati molto creativi per quanto riguarda gli accessori andando a rivisitato anche dei classici delle calzature.

Gli stivali hanno il primato su tutte le altre e li troviamo di tutte le forme, materiali e altezze. Troviamo anche i modelli décolleté, mary jane e mocassino. Quali scegliere?

Mocassini

I mocassini sono la scarpa bassa adatta al passaggio da estate ad autunno. Comode, in stile collegiale si rivelano un ottima scelta per le giornate libere o per quelle lavorative. Possono accontentare qualsiasi look dal più elegante al più casual.

Si indossano con o senza calze e queste solitamente sono bianche e pesanti. Sono usciti diversi modelli di mocassini: Valentino ha realizzato la versione aperta mentre Miumiu le ha realizzate in pelle nera classica, marrone e anche bicolor.

Stivali

Sicuramente l’autunno è la stagione dello stivale e per questo 2022 si predilige in ogni sua orma: anfibi, al ginocchio con tacco, i cuissardes fino ad arrivare alle galosce.

Cuissardes

Gli stivali sopra al ginocchio anche chiamati cuissardes sono altissimi e sono tornati di moda in quanto li vediamo sfilare ovunque. Si trovano di ogni colore e materiale. Giorgio Armani li ha scelti in vernice nera, Balenciaga ha optato per la pelle nera opaca mentre Versace va sul latex lucidissimo e audace. Possono essere stretti così da ottenere un effetto seconda pelle oppure possono rimanere larghi e morbidi ricordando un po’ quelli da pescatore.

Al ginocchio

Per lo stivale al ginocchio si opta per l’opaco e per colori molto vivaci come sponsorizza Jimmy Choo con il suo ultimo modello pink con tacco a spillo. La stessa casa di moda li ha prodotti metallizzati, a punta e con il tacco unito. Si tratta per entrambi di una scelta molto audace ma perfetta per una serata al club.

Galosce

Si sa che l’autunno è la stagione della pioggia e del tempo instabile perciò non si può far a meno degli amatissimi stivali da pioggia. Chanel li propone sulle tonalità del nero, beige, verde militare e viola con il logo bianco stampato sul davanti. Comodi e adatti alle giornate piovose e per evitare di bagnarli i piedi. Possono arrivare sotto il ginocchi oppure esiste anche la versione lunga che va oltre.

Tacchi con plateau

Décolleté

Le décolleté non passano mai di moda. Per questa stagione autunnale però si punta sull’altezza. Questa viene data dal platform che va a slanciare la figura rendendola più affusolata e donando sensualità alla silhuette. Sono adatte da abbinare con vestiti eleganti corti e lunghi oppure anche a un paio di jeans per creare un look un po’ rock. Valentino le realizza di tanti colori, le più gettonate sono rosa e nere in vernice. Anche Versace ha questo modello ma in raso con la punta leggermente squadrata.

Mary Jane

Le mary jane in stile preppy sono tornate di moda ma con una marcia in più, anzi con qualche centimetro in altezza. Infatti la classica scarpa chiusa con cinturino si eleva e tocca piani vertiginosi. Versace la trasforma aggiungendole un tacco spesso e alto e delle fibiette che avvolgono per tre volte la caviglia in modo tale da sorreggerla. La stilista le abbina con delle calze il latex e ha creato anche la versione chiusa, a stivale.