Tra liste di regali da completare, abbuffate da soli o con parenti e i brindisi ad ogni occasione, a Natale il desiderio sessuale tende a calare. Durante le festività natalizie 2020, caratterizzate da continui lockdown che hanno inevitabilmente raddoppiato lo stress, anche i rapporti sessuali ne hanno risentito.

A dimostrarlo è stato uno studio condotto dalla Stanford University e dalla Columbia University. Le due università americane hanno anche individuato nel capodanno, il momento ideale per fare l’amore.

Natale e Capodanno: i rapporti sessuali

Gli studi condotti hanno analizzato i dati forniti, in forma anonima, dall’applicazione Clue che si occupa di monitorare il ciclo mestruale. L’osservazione si è concentrata su un campione di donne tra Stati Uniti, Inghilterra, Brasile e Francia ed è stato così evidenziato come il tasso di natalità tenda a variare durante l’anno.

Le variazioni dipendono in gran parte dalla vita sociale condotta da ogni donna che varia a seconda del tipo di festività. Va da sé quindi, che bisogna fare una netta distinzione tra settimana lavorativa e weekend o tra le festività comandate e festività come, per esempio, San Valentino. Oppure ancora, c’è una netta differenza tra il modo di passare le festività natalizie e il capodanno. È chiaro quindi, che il desiderio sessuale venga assecondato nel momento in cui si è più liberi di trascorrere il tempo con il proprio partner.

Il desiderio cambia a seconda delle festività

Il discorso cambia nettamente quando si parla del Natale. Tra il 23 e il 25 dicembre infatti, i ricercatori hanno evidenziato come il desiderio di lasciarsi andare a rapporti sessuali venga condizionato da molteplici aspetti. Privacy su tutti, se si tratta di dover trascorrere le festività con i parenti. Ma anche lo stress dovuto all’organizzazione delle vacanze può essere causa di questo rimando.

Un’ulteriore variabile da non sottovalutare è il lockdown. Durante le festività natalizie del 2020 infatti, lo stress causato dalla situazione, non ha contribuito a creare quella distensione utile ad agevolare i rapporti sessuali. Ci sono anche coppie che, purtroppo, hanno dovuto passare queste feste separate, magari ognuno a casa con i propri parenti più prossimi.

Rapporti sessuali nelle festività 2020

Sempre secondo lo studio condotto, le cose cambierebbero andando verso la fine dell’anno. Nel periodo dei festeggiamenti di capodanno infatti, sembrerebbe esserci un picco nelle attività sessuali. Tendenzialmente infatti, specialmente per le coppie più giovani, in questo caso si sceglie di passare le vacanze tra le braccia del proprio partner.

Resta da capire se il periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021 caratterizzato dalla pandemia, cambierà la tendenza. I dati da analizzare infatti, si divideranno inevitabilmente tra chi, a causa di lockdown e zone rosse, passerà queste festività lontano e tra chi invece, le passerà chiuso in casa con la dolce metà.