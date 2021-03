L’edizione 2021 del talent show “Amici” di Maria de Filippi è sicuramente stata piena di colpi di scena per quanto riguarda la commissione di professori e professionisti. È confermato da tempo che anche il direttore artistico del serale di questa edizione non sarà più Giuliano Peparini, ma Stephane Jarny.

Chi è Stephane Jarny, coreografo e sceneggiatore

Stephane Jarny è nato a Poissy, in Francia, nel 1968. In seguito al diploma, insieme alla sorella, ha deciso di prendere parte a un laboratorio estivo di arti dello spettacolo: qui Stephane ha imparato a cantare e recitare, ma soprattutto si è appassionato moltissimo alla danza. Da quel momento ha dedicato la sua vita al ballo e, dopo 13 anni di carriera come ballerino professionista, ha deciso di spostare il focus sull’attività di coreografo.

In pochi anni Stephane ha collaborato come coreografo ufficiale di numerosi programmi televisivi francesi come The Voice o Got to Dance. Proprio nel periodo in cui lavora per The Voice conosce Mika, che poco tempo dopo lo ingaggia per occuparsi delle coreografie dei suoi tour. Inoltre è stato anche coreografo e/o aiuto-coreografo per svariati spettacoli teatrali tra cui il famoso “Le Roi Soleil”.

Nel 2021 fa la sua prima comparsa lavorativa in Italia in occasione del serale di Amici che va in onda dal 20 Marzo su Canale 5.

Lo storico direttore artistico del programma, Giuliano Peparini, ha annunciato insieme a Maria de Filippi che non sarebbe stato presente come coreografo quest’anno. Maria de Filippi ha quindi deciso di ingaggiare Stephane Jarny per questa nuova avventura.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del coreografo, non sono molte le informazioni a disposizione. Sui suoi canali social, su cui è molto attivo, condivide infatti solo immagini e video che riguardano il suo lavoro e i suoi progetti. Sappiamo per certo che vive attualmente in Francia, ma non ha mai dichiarato di essere sposato o impegnato, né di avere figli.