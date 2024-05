Chi è Stefano Rosso: da Diesel all’amore per la moglie?

Scopriamo chi Stefano Rosso, figlio del fondatore della Diesel, famosa multinazionale della moda italiana, e compagno di Francesca Chillemi: la donna diventerà sua moglie?

Chi è Stefano Rosso

Nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il 1° giugno del 1979 sotto il segno dei Gemelli, Stefano Rosso è il figlio di Renzo Rosso, il fondatore del brand nostrano Diesel. L’imprenditore ha completato le scuole dell’obbligo in Italia, per poi trasferirsi, molto giovane, a New York e proseguire gli studi frequentando il Fashion Institute of Technology, approfondendo così le sue conoscenze nel mondo della moda.

Dopo un periodo di gavetta nel settore imprenditoriale nella Grande Mela, Rosso torna in Italia nel 2005, e incomincia a lavorare come brand manager nell’azienda paterna. Successivamente fonda e presiede la OTB, casa madre di marchi di abbigliamento come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Staff International e Brave Kid e dal 2017 il padre gli affida la gestione del mercato nordamericano di Diesel.

Gli interessi oltre la moda

Tra gli interessi imprenditoriali di Stefano Rosso non c’è solo la moda. L’imprenditore vicentino ha interesse anche per il mondo dello sport, quello del calcio in particolare, ma è anche un grande appassionato di moto. Nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio Federale della Federcalcio, ed è il presidente della squadra calcistica del Vicenza.

Le occupazioni di Stefano Rosso, comprendono anche l’amministrazione della Red Circle Investments, società sempre legata alla sua famiglia, che ha visto la luce nel 2011. Insieme al fratello e ad altri due amici, Stefano Rosso è l’ideatore di RedRoomParty. Evento che ha avuto luogo per la prima volta a Bassano del Grappa, per poi diventare un vero e proprio format che ha fatto il giro di tutti i locali più esclusivi. Come dice il nome, la particolarità non poteva che essere nel dress code: bisogna infatti partecipare vestiti di rosso.

Vita privata: presto avrà una moglie?

Dal 2015 accanto a Stefano Rosso c’è l’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, diventata famosa per la partecipazione a numerose fiction italiane. La loro storia si è dapprima interrotta dopo un breve flirt, per poi riprendere e consolidarsi definitivamente. Stefano e Francesca non sono sposati e sembrano aver trovato la stabilità famigliare con la nascita della loro prima figlia, Rania, arrivata nel 2016.