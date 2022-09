Stefania Sandrelli ha rivelato per la prima volta di aver subito le violenze da parte di un calciatore della Lazio di cui lei rifiutò le avance.

Stefania Sandrelli picchiata da un calciatore

Per la prima volta Stefania Sandrelli ha rivelato un episodio drammatico della sua vita: l’attrice sarebbe stata picchiata da un calciatore della Lazio (di cui non ha voluto svelare l’identità) che avrebbe provato ad avere un rapporto intimo con lei.

L’uomo in questione era fidanzato con un’intima amica dell’attrice, a cui lei raccontò tutto.

“Ho avuto un’esperienza terribile con un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa. Era il fidanzato di Gigliola, una delle mie migliori amiche, che mi ospitava a casa sua. Mi disse: “Ti accompagno io, andiamo con due macchine”. Non potevo immaginare cosa sarebbe successo”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Mi viene incontro e mi dice “Ti aspetto in cabina”, realizzo che si aspettava di fare sesso e io non volevo, nel modo più assoluto.

In quella cabina mi ha picchiato a sangue, mi ha rotto la faccia, le ossa, mi ha gonfiato gli occhi. Ero più morta che viva. Quando confessai a Gigliola piangemmo insieme, per non farmi vedere mi rinchiuse in una specie di cantinato. Poi chiamò i carabinieri e da allora lei non l’ha mai più visto. Era una cosa pazzesca, che avevo rimosso”.

Stefania Sandrelli nei giorni scorsi è balzata agli onori delle cronache anche per aver confessato di stare vivendo un momento di crisi con il suo storico compagno, Giovanni Soldati.