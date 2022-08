Ha soli 18 anni e di lavoro fa la modella per il brand di Chiara Ferragni. Sophie Codegoni è la nuova tronista dell’edizione in partenza a settembre 2020 di Uomini e Donne, popolare programma di Canale 5 condotto dalla regina della tv Maria De Filippi.

Cosa si sa della nuova tronista?

Chi è Sophie Codegoni

Giovanissima e sconosciuta al mondo della tv e dello spettacolo. Finora. Maria De Filippi ha infatti deciso di puntare su Sophie per rilanciare il trono classico del suo programma di punta Uomini e Donne. Sophie Codegoni vive a Milano, ha 18 anni e nonostante la sua età molto giovane ha già un curriculum di tutto rispetto nel mondo della moda.

Attualmente lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni anche se sogna di occuparsi in futuro dello studio dentistico di famiglia.

Di Sophie Codegoni si sa ancora poco. Bionda, con lineamenti particolari e un fisico praticamente perfetto. Il suo profilo Instagram conta già più di 17mila follower ed è abbastanza attivo anche se l’ultima foto pubblicata, al mare a San Remo, risale al 16 agosto. Sophie è finora la più giovane tronista della storia di Uomini e Donne e conta già sui social e mondo del web alcune critiche riguardo a presunti ritocchi estetici che avrebbe fatto al viso.

Con Sophie sul trono ci sarà anche Jessica, impiegata alle poste e mamma di un bambino di 5 anni. Le due troniste sono molto diverse e la speranza della redazione del programma è che possano risollevare gli ascolti di Uomini e Donne che, nell’ultima stagione, ha segnato un flop del trono classico. Sembra infatti che il pubblico abbia preferito seguire il trono over con le curiose vicende di Gemma Galgani, che tornerà immancabilmente anche nella nuova edizione. Uomini e Donne, in partenza con le nuove puntate il 7 settembre, ha anticipato la messa in onda e, per decisione di Maria, ha riunito, per il momento, i troni classico e over.