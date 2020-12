Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 5, è cambiata molto rispetto al passato. L’influencer 31enne non ha mai nascosto di essere rifatta, ma sono molti quelli che si chiedono a quali e a quanti interventi di chirurgia estetica si sia sottoposta.

Sonia Lorenzini rifatta

Ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne nonché concorrente del GF Vip 5, Sonia Lorenzini è un personaggio che si odia o si ama. Fin dal suo ingresso nel mondo dello spettacolo, infatti, ha sia sostenitori che odiatori seriali. Non ci sono persone che la reputano indifferente. Molto probabilmente, il motivo è da rintracciare nel suo caratterino tutto pepe. A prescindere dal fatto che possa piacere o meno, sono molti quelli che giudicano notevole il suo cambiamento.

Negli anni, Sonia è apparsa molto diversa ed è impossibile non notarlo. Non ha mai negato di essersi sottoposta alla chirurgia estetica, ma le sue dichiarazioni sembrano non rispecchiare la realtà dei fatti.

La Lorenzini, infatti, ha ammesso di aver rifatto soltanto il seno e di essersi sottoposta a qualche “punturina di acido ialuronico” alle labbra. Sonia, inoltre, ha rivelato di essere cambiata molto a causa di un tumore alla tiroide. Nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù, ha dichiarato:

“Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso. Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto”.

Il cambiamento di Sonia Lorenzini

Il cambiamento fisico al quale ha fatto riferimento Sonia è più che normale, soprattutto quando si vive una malattia del genere. Eppure, osservando anche solo di sfuggita alcune sue immagini del passato, gli interventi di chirurgia sembrano diversi.

La Lorenzini ha dichiarato più volte di essere molto attenta alla linea, ma sembra esserci dell’altro.

Oltre al seno e alle punturine alle labbra, pare che sia rifatta anche altre parti del corpo. Tralasciando il fisico notevole, che potrebbe essere frutto degli allenamenti ai quali si sottopone, è il suo volto ad attirare attenzione. Gli zigomi, ad esempio, sono diversi rispetto a quelli che aveva un tempo. Che dire poi del naso? Anche il suo sguardo appare diverso e il motivo non si può ricollegare al disegno delle sopracciglia.

Insomma, pare proprio che la Lorenzini stia raccontando qualche bugia di troppo.

