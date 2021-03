Chi è Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico in Senato dal 25 marzo 2020: biografia, carriera e vita privata della politica italiana.

La deputata Simona Flavia Malpezzi è nata a Cernusco sul Naviglio il 22 agosto 1972 ma cresce a Pioltello.

Asseconda la sua passione per la letteratura iscrivendosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si laurea in Lettere moderne portando una tesi su Amintore Fanfani. Nel 1997 inizia la carriera di insegnante scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, approfondendo attivamente anche temi relativi alla scuola al di fuori della didattica. Nel 2005 inizia una nuova esperienza per la Malpezzi: si trasferisce in Baviera con la famiglia, dove insegna italiano presso la Volkshochschule di Aschaffenburg.

Quattro anni dopo ritorna in patria e aderisce al PD, diventando poi nel 2011 assessore comunale di Pioltello tra le fila del Partito Democratico.

Due anni dopo viene eletta alla Camera dei Deputati nelle liste del PD, mentre nel 2018 diventa senatrice della Repubblica. Da questo anno al 2020 riveste il ruolo di vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato. Nel frattempo, con il governo Conte II, viene nominata anche Sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, ruolo riconfermato con il governo Draghi nel 2021.

Il 25 marzo dello stesso anno viene eletta all’unanimità capogruppo del PD al Senato.

Vita privata e curiosità

Simona Malpezzi è spesso ospitata in programmi televisivi come Dritto e rovescio, talk show nel quale interviene quasi settimanalmente. Oltre alla tv, la senatrice utilizza i suoi profili social per esprimere le sue idee in merito ai fatti di attualità e altro.

Sulla sua vita privata si sa ben poco: è sposata con un uomo di nome Thomas ed ha due figlie. Insieme a loro nel 2005 si è trasferita in Germania per insegnare la lingua italiana.

