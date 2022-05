Sheldon Riley, pseudonimo di Sheldon Hernandez è un cantante australiano. Rappresenterà l’Australia all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano Not The Same. Ma scopriamo qualcosa in più su Sheldon Riley.

Chi è Sheldon Riley

Sheldon Riley è nato a Sydney il 14 marzo 1999.

È cresciuto in una famiglia multietnica, il padre è filippino mentre la madre è australiana con origini irlandesi e inglesi. Sheldon Riley è diventato famoso nel 2018 dopo aver partecipato al talent show The Voice, dove è arrivato in terza posizione, divenendo molto conosciuto e apprezzato nel suo paese. Subito dopo il programma e in questo stesso anno, il giovane cantante inizia a pubblicare alcune cover e brani inediti. Verso la fine del 2021 partecipa allo show Eurovision – Australia Decides 2022, un evento canoro in cui si seleziona il rappresentante dell’Australia all’Eurovision Song Contest.

Riesce ad arrivare in finale e il 26 febbraio viene eletto vincitore e quindi rappresentante nazionale all’Eurovision a Torino con il suo brano Not The Same.

Not The Same, il brano di Sheldon Riley

Not The Same è un singolo del cantante australiano pubblicato il 15 febbraio 2022. Lo stesso ha ammesso che il brano è una canzone molto intima:

È la storia che non avrei mai pensato di poter raccontare. Scritto dai ricordi di un bambino a cui all’età di 6 anni fu diagnosticata la sindrome di Asperger. Crescere in una casa popolare, spostandomi di casa in casa, inconsapevole della mia sessualità, in una famiglia profondamente religiosa. Un percorso già tracciato che non sarei mai in grado di comprendere correttamente o di interagire con altre persone.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e alla sua vita sentimentale. È molto attivo sui social pubblicando maggiormente scatti della sua carriera discografica piuttosto che quelli relativi alla sua vita privata.

Curiosità