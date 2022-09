Serena Enardu e Pago sono tornati insieme?

Serena Enardu e Pago, dopo due anni di distanza, potrebbero essere tornati insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si starebbero vedendo in gran segreto da qualche settimana.

Da circa due anni, Serena Enardu e Pago avevano deciso di mettere un punto alla loro turbolenta relazione.

Dopo aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno avuto parecchi problemi. Hanno provato più volte ad appianare le divergenze, ma alla fine si sono detti addio. Nelle ultime settimane, però, starebbero vivendo l’ennesimo ritorno di fiamma.

A lanciare l’indiscrezione su Serena e Pago è il portale Pipol Gossip.

Si legge:

“Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gf Vip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi“.