Le colonne sonore di Doc, create da Tony Brundo, hanno trasformato le emozioni della serie in brani milionari

Dal 2020, la fiction medical drama di Rai 1 intitolata Doc – Nelle tue mani ha conquistato il pubblico non solo per le vicende drammatiche del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ma anche per le sue atmosfere sonore. Dietro a ogni scena carica di tensione e speranza si cela la firma di Tony Brundo, compositore e producer specializzato in colonne sonore per la televisione.

Il percorso di Brundo, iniziato nei primi anni 2000 con ruoli di assistente musicale in produzioni come “Ferrari” (2003) e “Padri e figlie” (2015), lo ha portato a diventare la punta di diamante delle musiche per le fiction di Lux Vide e Rai. La sua capacità di fondere orchestrazioni emotive con sonorità pop e cinematiche ha caratterizzato le quattro stagioni di Doc, rendendo i brani riconoscibili sulle piattaforme di streaming.

Il ruolo di Tony Brundo nella serie Doc

Fin dalla prima stagione, l’attività di Brundo è stata centrale: ha scritto la colonna sonora originale per tutti gli episodi, collaborando spesso con l’etichetta GoodLab Music. Il risultato è una raccolta di tracce che spaziano da arrangiamenti orchestrali intensi a canzoni vocali in lingua inglese, come “I’ll Find You in the Dark” e “Firestones”. La sigla principale, nota come “Doc Is Coming”, ha una durata di 1:32 minuti ed è diventata un evergreen televisivo, riconoscibile già dalle prime note.

Il compositore ha inoltre curato le musiche aggiuntive per altre produzioni Lux Vide, tra cui “C’è sempre un perché” (2016) e la miniserie “Tutto quello che ho” (2025). La sua presenza costante ha trasformato la musica di Doc in un vero e proprio marchio di fabbrica della fiction, con milioni di stream su Spotify, Apple Music e Deezer.

Collaborazioni e brani più rappresentativi

Una delle peculiarità della produzione di Brundo è la frequente collaborazione con artisti come Nico Bruno, la voce dietro molte delle canzoni più popolari. Alcuni brani, ad esempio “Firestones” (con Nico Bruno) e “Changed at All”, hanno conquistato le classifiche digitali grazie a un mix di pop melodico e arrangiamenti cinematografici. Altre collaborazioni includono Pasquale Laino e Paolo Buonvino, i quali hanno fornito supervisione e contributi musicali in progetti specifici.

Le stagioni successive hanno introdotto nuovi titoli: nella seconda stagione (2022) spiccano “Nothing but you” e “Breathe” feat. Nicole Santonocito; nella terza (2024) emergono “A brand new start” e “Radiant”; nella quarta (2026) la lista si arricchisce con “The right choice”, “End of quiet”, “Parachute” e la celebre “Jerusalema” di Master KG, riproposta in una scena di coraggio durante la pandemia.

Evoluzione sonora dalle prime stagioni al 2026

Ogni anno la colonna sonora ha subito una leggera trasformazione, rispecchiando i cambiamenti narrativi della serie. Dal tripudio orchestrale della prima stagione, con temi come “Fanti Clock” e “Rising Up”, si è passati a sonorità più intime e vocali nelle stagioni successive. La durata della sigla completa di Doc 4 è di 1 minuto e 44 secondi, una versione più estesa che incluye parti strumentali aggiuntive.

Il lavoro di Brundo resta ancora prevalentemente legato al mondo televisivo: non sono emersi progetti discografici indipendenti al di fuori delle fiction. La sua presenza sui social è limitata a aggiornamenti su nuove uscite musicali e promozioni delle colonne sonore, mantenendo alta la visibilità professionale senza indebolire la riservatezza della vita privata.

Il contributo di Tony Brundo ha definito il sound di una delle fiction più amate di Rai 1. Le sue melodie, le collaborazioni con Nico Bruno e gli arrangiamenti curati con GoodLab Music hanno trasformato le emozioni dei personaggi in brani che vivevano anche al di fuori dello schermo, confermando l’importanza di una colonna sonora ben orchestrata nel panorama televisivo italiano.