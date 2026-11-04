Il film svela Pino Daniele come uomo complesso, tra spigolature familiari e aspirazioni artistiche, e apre il dibattito su un eventuale secondo capitolo.

Quando Je so’ pazzo è arrivato nelle sale, il pubblico ha percepito subito una differenza rispetto ai soliti biopic musicali: non c’è alcuna tentazione di trasformare il cantautore napoletano in un eroe invulnerabile. La sceneggiatura, firmata da Nicola Prosatore, si concentra sui cicatrici, sulle contraddizioni e sui momenti decisivi che hanno plasmato la vita di Pino Daniele. In soli centocinquanta minuti, il film abbraccia l’infanzia povera, i primi concerti nei locali del porto, la spaccatura con la figura paterna e la meteora del concerto di Piazza del Plebiscito del 1981.

Il racconto crudo di un mito napoletano

Il punto di partenza è il 1977, anno del debutto discografico con Terra mia. Qui il regista non si limita a evidenziare il successo, ma mostra le tensioni familiari: una madre che affida il figlio a due zie, il padre assente e ludopatico, e le prime esperienze nei club del porto. La regia utilizza inquadrature strette per rendere tangibile la sensazione di chiusura della vita da quartiere, mentre la colonna sonora intercala le prime composizioni di Daniele con suoni ambientali della Napoli degli anni Settanta.

Dalle radici povere al concerto di Piazza del Plebiscito

Il culmine narrativo è il concerto del 19 settembre 1981, pochi mesi dopo il terremoto dell’Irpinia, che segna la consacrazione nazionale di Pino Daniele. La scena è girata con una grandiosa panoramica che richiama i grandi eventi cinematografici, ma la narrazione non si ferma al momento di gloria: il pubblico vede l’artista alle prese con il peso della fama, il tradimento della moglie, l’abbandono dei compagni di vita e l’eventuale fuga da Napoli. Questi elementi disegnano il profilo di un uomo “grasso e cieco”, parola chiave che risuona nella sua lotta contro l’immagine di santità.

Perché il film evita l’agiografia

Una delle scelte più audaci è l’assenza di qualsiasi agiografia. Il regista non cerca di colmare le lacune biografiche con glorificazioni, ma espone le spigolature emotive: la mancanza di dialogo con il padre, i giochi d’azzardo e i conflitti con l’industria discografica. La recitazione di Massimiliano Caiazzo, rigida e al tempo stesso vulnerabile, rende il personaggio irrecandibile ma autentico. La narrazione non tenta di rendere la musica un semplice sottofondo, ma la presenta come un motore che spinge la trama, anche se a volte rimane più decorativa che esplicativa.

Spigolature emotive e conflitti familiari

Le scene più incisive mostrano il confronto con il padre, interpretato da Giovanni Ludeno, che accusa Daniele di aver “edulcorato” l’egoismo. Il dialogo è crudo e non fornisce risposte definitive, lasciando il pubblico a interpellarsi su cosa realmente abbia influenzato il percorso artistico. Il film mette in luce anche il divario sociale tra la famiglia di umili origini e la moglie borghese, sottolineando il conflitto interno di Daniele tra radici napoletane e aspirazioni più ampie.

Verso un possibile sequel: il modello Michael Jackson

Il finale del film, con la celebrazione del concerto di Piazza del Plebiscito, funziona quasi come una porta aperta per un eventuale secondo capitolo. Se si considerano i biopic di icone come Michael Jackson, che hanno diviso la vita in più film, lo stesso approccio potrebbe funzionare per Pino Daniele. Un seguito potrebbe esplorare la fase post-1981: le collaborazioni con James Senese, le trasformazioni musicali degli anni Ottanta, il rapporto turbolento con l’industria discografica e i viaggi oltre i confini italiani.

Cosa potrebbe approfondire il secondo capitolo

Nel nuovo film si potrebbero approfondire le tensioni tra la Naples Power e le influenze internazionali, il rapporto con i musicisti internazionali, e il modo in cui Daniele ha gestito la fama senza perdere la propria identità. Inoltre, una rappresentazione più dettagliata del suo approccio alla fusione di blues, jazz, funk e tradizione napoletana darebbe al pubblico una comprensione più completa del suo contributo alla musica italiana. L’obiettivo sarebbe creare una narrazione che, senza cadere nell’enciclopedismo, offra un viaggio emotivo coerente con la prima parte del film.