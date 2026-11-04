Scopri chi ha creato la famosa canzone che apre Ballando con le Stelle e i retroscena della sua storia

Da quando Ballando con le Stelle è sbarcato sul palinsesto di Rai 1, la sua sigla è diventata subito un vero e proprio marchio sonoro. Bastano le prime note per immaginare le luci, i riflettori e il ritmo incalzante dei passi dei concorrenti. Oggi, più di vent’anni dopo la prima puntata, la melodia è ancora la stessa e continua a far vibrare le case di milioni di telespettatori.

Il motivo di quest’imprescindibile continuità è legato a una scelta deliberata del team di produzione: mantenere invariata la colonna sonora per garantire coerenza di brand e conservare quell’impulso irresistibile a muoversi al suono della musica. Ma chi ha concepito quell’hook così riconoscibile?

La nascita della sigla “Ho voglia di ballare”

Nel 2004, due nomi della scena musicale italiana si sono incontrati per dare vita al brano che avrebbe accompagnato il talent. Paolo Belli, musicista, conduttore e voce nota al pubblico, insieme al compositore Daniele “Bengi” Benati, hanno scritto la canzone intitolata Ho voglia di ballare. Il pezzo, caratterizzato da un ritmo vivace e da un testo diretto, incarna perfettamente lo spirito del programma: divertimento, condivisione e la semplice gioia di muoversi al ritmo della musica.

Duo dietro la melodia: Belli e Benati

Paolo Belli ha inoltre interpretato la traccia, rendendola immediatamente familiare al grande pubblico. Daniele Benati, noto per le sue produzioni pop e dance, ha curato l’arrangiamento, conferendo al brano una sonorità accattivante che ha resistito alla prova del tempo. Nel 2024, Belli ha celebrato i vent’anni del brano con una versione remixata intitolata Ho voglia di ballare (Funky Style), dimostrando che la melodia può rinnovarsi senza perdere la sua identità originale.

Il successo della seconda edizione (2005)

La seconda stagione di Ballando con le Stelle è andata in onda dal 17 settembre al 26 novembre 2005 su Rai 1, condotta da Milly Carlucci con la co-presentazione di Paolo Belli. La prima puntata ha registrato 6 927 000 spettatori, pari al 40,03 % di share, mentre la finale ha attratto 6 312 000 persone (32,44 %). Dopo la conclusione della stagione, è stata lanciata una fase aggiuntiva chiamata Coppa dei Campioni, che ha visto le quattro migliori coppie della stagione competere contro le quattro prime della precedente edizione.

La Coppa dei Campioni si è disputata dal 3 dicembre 2005 al 6 gennaio 2006, culminando in una serata record con 7 983 000 spettatori (43,47 % di share). Anche in questa fase, la coppia formata da Cristina Chiabotto e Raimondo Todaro ha trionfato, consolidando il loro dominio sulla competizione.

Novità e spin-off nella edizione 2005

L’edizione 2005 ha introdotto due importanti cambiamenti: il numero delle coppie in gara è passato da otto a dodici, e il format è stato associato alla Lotteria Italia, creando sinergie promozionali. Inoltre, è nata la sezione Ballando con le stelline, dedicata a giovani celebrità che hanno gareggiato nella prima fase, aggiungendo un elemento di freschezza al programma.

Tra i giudici di quella stagione si sono alternati volti noti come Roberto Flemack, Heather Parisi, Amanda Lear e Guillermo Mariotto, mentre la giuria popolare ha visto la partecipazione di personaggi come Romina Power, Alberto Tomba e Pooh. La ricchezza di ospiti, i punteggi combinati tra giuria e televoto e le varie manche (medley, balli latini, tip-tap) hanno contribuito a rendere la stagione una delle più seguite della storia televisiva italiana.

La sigla di Ballando con le Stelle rappresenta più di una semplice introduzione musicale: è il filo conduttore che ha accompagnato il programma fin dal 2004, mentre la seconda edizione del 2005 ha consolidato il format, stabilendo record di ascolto e introducendo innovazioni che hanno arricchito l’esperienza del pubblico.