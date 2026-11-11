Elena Sofia Ricci svela il dramma di una cisti spinale quasi paralizzante e la dura lezione appresa sul corpo.

Nel corso di un’intervista televisiva tenutasi l'8 novembre, Elena Sofia Ricci ha aperto le porte del suo più difficile periodo professionale. All'epoca delle riprese della fiction Che Dio ci aiuti, la 64enne ha scoperto una cisti sinoviale alla colonna vertebrale che le minacciava la mobilità e, in fin dei conti, la vita.

Il dramma sul set di 'Che Dio ci aiuti'

Nel 2021 la pietra miliare della sua carriera si è trasformata in una trappola medica. La cisti, grande circa due centimetri, si era formata vicino alle articolazioni faccettarie, limitando il canale spinale. Nonostante il parere del neurochirurgo – che consigliava prudenza – l'attrice ha scelto di proseguire le riprese. 'Stavo finendo paralizzata, ma dovevo finire la serie', ha ammesso a Silvia Toffanin, sottolineando la pressione a non interrompere la produzione.

Rinviare l’intervento: le conseguenze

Il rinvio dell'operazione ha avuto ripercussioni gravi. La compressione nervosa ha incentivato la comparsa di tre ascessi al fegato, complicando ulteriormente la sua salute. Inoltre, l'uso prolungato di cortisonico e analgesici non è bastato a contenere il dolore, che si è trasformato in una minaccia di paralisi. L'ultimo giorno sul set, l'attrice è arrivata “gialla”, ha terminato le scene e, subito dopo, è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Il mese in clinica: tre flebo al giorno e tre ascessi

Il ricovero ha avuto una durata di un mese. Durante questo periodo, Ricci ha dovuto affrontare una terapia intensiva con tre flebo quotidiane per contrastare l'infezione sistemica e mantenere le funzioni vitali. Solo dopo la stabilizzazione clinica è stato possibile eseguire l'intervento chirurgico, che ha previsto l'asportazione della cisti e la stabilizzazione della zona interessata con una piccola struttura in titanio. La procedura, seppur complessa, è stata un successo, consentendo all'attrice di riprendere gradualmente le attività quotidiane.

La lezione di vita: ascoltare il proprio corpo

L'esperienza ha segnato un punto di svolta per la star. 'È stato un punto di non ritorno', ha dichiarato, evidenziando quanto sia pericoloso ignorare i segnali del proprio organismo. Da allora, Ricci ha adottato un approccio più attento al benessere personale, ponendo il corpo al di sopra degli impegni professionali. 'Il corpo parla sempre e bisogna ascoltarlo', ha concluso, trasformando il trauma in un messaggio di consapevolezza per chiunque affronti pressioni lavorative.

Cosa è una cisti sinoviale vertebrale?

Una cisti sinoviale vertebrale è una sacca piena di liquido che si sviluppa vicino alle articolazioni faccettarie della colonna, spesso a seguito di processi di degenerazione articolare. Sebbene sia una formazione benigna, la sua posizione può causare compressione delle radici nervose, generando dolore lombare, formicolio o, in casi estremi, la sindrome della cauda equina. La diagnosi si effettua con la risonanza magnetica, mentre il trattamento varia dal monitoraggio conservativo alla chirurgia, a seconda della gravità dei sintomi.