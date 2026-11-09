Scopri come il lavoro da casa può migliorare o peggiorare la salute mentale delle donne, a seconda di ruolo, retribuzione e supporto aziendale.

Negli ultimi anni lo smart working è stato presentato come una risposta ideale alle difficoltà di chi deve conciliare lavoro retribuito e cura familiare, soprattutto per le madri lavoratrici. Tuttavia, una ricerca recente pubblicata sul Journal of Health and Social Behavior mette in dubbio questa concezione, evidenziando che la flessibilità può trasformarsi in un vero e proprio fattore di stress per una parte consistente della popolazione attiva.

Impatto complessivo dello smart working sulla salute mentale

Lo studio ha seguito quasi 40.000 persone tra il 2009 e il 2023, registrando periodicamente indicatori di benessere psicologico, ore lavorate e tempo dedicato alle attività domestiche. I risultati mostrano che, in linea generale, chi ha potuto svolgere parte delle proprie mansioni da remoto ha sperimentato una riduzione dei tempi di pendolarismo e una lieve diminuzione dello stress legato al lavoro. Tuttavia, l’effetto positivo si è attenuato quando la flessibilità si è tradotta in una richiesta di disponibilità costante, senza limiti temporali chiari.

Metodo e campione della ricerca

Il campione è stato stratificato per genere, età, livello di istruzione e posizione lavorativa (alta qualifica vs. impiego a bassa retribuzione). I partecipanti hanno fornito dati mediante questionnaire annuali, a cui si sono aggiunti registri aziendali relativi a ore di lavoro effettive. La dottoressa Constance Beaufils, responsabile dello studio, ha sottolineato che l’obiettivo era capire se la semplice possibilità di lavorare da casa potesse agire da tutore di benessere o, al contrario, intensificare i conflitti tra vita professionale e privata.

Differenze di genere: perché le donne subiscono più pressione

Un dato sorprendente emerge dalla disaggregazione per sesso: le donne hanno riportato un peggioramento medio di 1,2 punti su una scala di stress rispetto agli uomini, soprattutto quando la presenza di figli piccoli era elevata. Due meccanismi sembrano alimentare questo risultato. Il primo è lo stigma della flessibilità, che spinge le donne a dimostrare impegno eccedendo le ore contrattuali, temendo di essere percepite come meno dedicate. Il secondo è la sovrapposizione tra compiti professionali e incarichi di cura, che aumenta senza la barriera fisica dell’ufficio.

Effetti sui lavori a alta qualifica

Nelle posizioni dirigenziali o in ruoli con alta responsabilità, le madri hanno segnalato un incremento della sensazione di dover “iper-performare”. La mancanza di confini chiari ha portato a una media di 3,5 ore aggiuntive di lavoro settimanale, spesso svolte al lato della cura dei figli. Questo carico cumulativo è stato correlato a sintomi di ansia cronica e a una diminuzione della soddisfazione lavorativa.

Benefici per le lavoratrici a bassa retribuzione

Al contrario, le donne con contratti a orario ridotto o retribuzioni più basse hanno indicato un miglioramento del benessere grazie alla possibilità di ridurre i tempi di spostamento e di organizzare meglio le attività domestiche. In questo segmento, lo smart working ha agito come vero supporto, diminuendo il livello di stress di circa il 10 % rispetto ai colleghi in presenza.

Quali condizioni rendono lo smart working realmente benefico?

Gli autori della ricerca puntano sull’importanza di un approccio di genere strutturato da parte delle organizzazioni. Il semplice diritto di lavorare da casa non è sufficiente; occorre che le aziende forniscano servizi di assistenza all’infanzia, politiche di disconnessione digitale e una cultura che premi la produttività senza penalizzare chi ha responsabilità familiari. Solo attraverso un sostegno concreto lo smart working può diventare uno strumento di equilibrio e non di ulteriore pressione.

Il telelavoro non è né un bene né un male intrinsecamente. Il suo impatto dipende dalle condizioni di accesso, dalle aspettative poste sui dipendenti e dal livello di supporto offerto dall’organizzazione. Per ridurre le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro, è fondamentale trasformare la flessibilità in una vera scelta, accompagnata da misure concrete che tutelino la salute mentale di tutte le categorie di lavoratori.