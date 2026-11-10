Ritrovare il proprio centro è possibile: basta ascoltare se stesse e allontanarsi dalle imposizioni.

Il percorso di una donna è costellato da trasformazioni fisiche ed emotive che, spesso, si scontrano con le aspettative sociali e familiari. Il risultato è una costante ricerca di equilibrio fra ruolo professionale, maternità, relazioni affettive e cura di sé. In questo contesto, il recente incontro “La forza del femminile non ha età” a Casa LAGO, Milano, ha offerto uno spazio di riflessione sul benessere femminile e sulla necessità di ascoltare il proprio corpo e la propria mente.

Organizzato da EuPhidra AmidoMio e moderato da Maria Federica Passerini (fondatrice di GoMamiGo), l’evento ha ospitato la psicologa e psicoterapeuta Stefania Andreoli. Tra le tematiche affrontate, il ruolo delle pressioni esterne, la gestione dei cambiamenti corporei e l’importanza di riconoscere la propria forza senza sentirsi obbligate a dimostrare costante resistenza.

Il peso delle aspettative: dati e testimonianze

Secondo il Report BVA Doxa–Ro.Mens Salute mentale 2025, il 39% delle donne italiane tra i 18 e i 65 anni attive sui social sente una pressione significativa riguardo agli standard estetici. Questo dato evidenzia quanto il confronto con immagini spesso irrealistiche influenzi l’autostima e la percezione del proprio valore. L’evento ha raccontato come tali pressioni possano spingere le donne a trascurare i propri bisogni, mettendo in primo piano le esigenze altrui.

Il sondaggio BVA Doxa–Ro.Mens 2025

Il sondaggio, condotto su un campione nazionale, ha rivelato che quasi quattro donne su dieci ammettono di sentirsi giudicate per l’aspetto fisico, la taglia dei vestiti o l’età. Queste sensazioni, se non gestite, possono evolvere in ansia e burnout, compromettendo il benessere psicologico. L’intervento di Stefania Andreoli ha sottolineato l’importanza di un ascolto interiore per rompere il ciclo della dipendenza dall’approvazione altrui.

Il corpo che cambia, il valore che resta

Le fasi della vita – pubertà, fertilità, gravidanza, post-parto e menopausa – comportano cambiamenti ormonali, fisici ed emotivi. Spesso questi momenti sono interpretati come perdita di femminilità, ma l’approccio proposto durante l’incontro invita a considerare il corpo come “casa temporanea” in continua evoluzione, non come metro di autostima.

Pubertà, gravidanze, menopausa: accettare le trasformazioni

Accompagnare se stesse attraverso questi passaggi richiede consapevolezza e curiosità verso il proprio organismo. Le partecipanti hanno condiviso esperienze di accettazione, sottolineando che la cura di sé non significa “correggere” costantemente, ma rispettare i segnali del corpo e rispondere alle esigenze specifiche di ogni fase.

Riscoprire la vera forza femminile

La psicoterapeuta ha ribaltato il luogo comune della “forza come resistenza indefessa”. La vera forza femminile nasce dalla capacità di riconoscere quando è il momento di fermarsi, chiedere aiuto e stabilire confini. Questo approccio favorisce un equilibrio dinamico, dove il centro di sé non è fisso ma si adatta alle trasformazioni della vita.

Il progetto ALMA di AmidoMio

Lanciato nel 2026, il progetto ALMA di AmidoMio propone detergenti intimi con pH specifici per le diverse fasi della vita: pH 5.5 per l’età fertile, pH 7 per bambine e menopausa, pH 3.5-4.5 per gravidanza, mestruazioni e sport. Formulati con amido di riso, questi prodotti mirano a sostenere la salute intima e a promuovere il rispetto del proprio corpo, in linea con il messaggio di ascolto e cura personale.

L’evento ha mostrato che il benessere femminile passa prima di tutto da ascolto di sé, dall’abbandono delle imposizioni esterne e dalla capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze corporee e psicologiche. La vera conquista è imparare a chiedersi “cosa mi fa stare bene” anziché “cosa dovrei fare secondo gli altri”.