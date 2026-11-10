Eczema da stasi e eritema: riconoscerli e curarli correttamente

Scopri come la scarsa circolazione delle gambe può trasformare la pelle in un campanello d’allarme.

L’eczema varicoso e l’eritema da stasi sono due condizioni dermatologiche spesso confuse, ma entrambe nascono da una causa comune: la circolazione venosa insufficiente nelle estremità inferiori. Quando le vene non riescono a riportare il sangue al cuore, il sangue si accumula, creando pressione e infiammazione che coinvolgono direttamente lo strato cutaneo. Questo articolo analizza, in modo dettagliato, le caratteristiche cliniche, i fattori di rischio e le possibili complicanze, fornendo al lettore gli elementi necessari per riconoscere tempestivamente questi segnali cutanei.

Eczema varicoso: quando la pelle reagisce alla stasi venosa

L’eczema varicoso, talvolta definito eczema da stasi, si manifesta soprattutto negli adulti più anziani e in chi soffre di insufficienza venosa cronica o di varici. Il processo si sviluppa gradualmente: la pressione venosa elevata provoca fuoriuscita di liquidi nei tessuti, innescando una risposta infiammatoria locale. Clinicamente, la zona colpita – tipicamente la parte inferiore delle caviglie e dei polpacci – presenta chiazze di colore rosso-marrone, spesso desquamate e secche. La pelle può apparire lucida, tesa o ispessita, mentre il prurito può diventare intenso, soprattutto verso sera, quando il gonfiore si accentua.

Segni distintivi e sensazioni associati

Oltre al classico prurito, i pazienti riferiscono una sensazione di pesantezza o di tensione cutanea al tatto. Il gonfiore è più marcato alla fine della giornata o dopo lunghi periodi in piedi. La combinazione di questi sintomi, insieme al coinvolgimento tipico delle caviglie, permette al dermatologo di distinguere l’eczema varicoso da altre forme di eczema, come quello atopico o da contatto.

Eritema da stasi: il rosso della pelle come indice di problemi venosi

L’eritema da stasi è una manifestazione cutanea che appare prevalentemente nelle gambe di chi ha una compromissione venosa cronica. L’aumento della pressione intra-venosa spinge il sangue a fuoriuscire dai capillari, colorando la pelle di rosso o marrone. Con il progredire della condizione, la pelle può assumere una tonalità brunastro-violacea dovuta all’accumulo di emosite, il pigmento derivante dalla degradazione dei globuli rossi.

Sintomi tipici e evoluzione

Il quadro clinico comprende rossore diffuso, edema evidente alle caviglie, sensazione di pesantezza e prurito variabile. La pelle tende a diventare secca, squamosa e, nei casi più avanzati, ispessita (lipodermatosclerosi). L’interesse medico si accende quando compaiono ulcere venose, indicatrici di un danno tissutale cronico e di una guarigione compromessa. Altre possibili complicanze includono indebolimento dell’elasticità cutanea e comparsa di vene varicose visibili.

Fattori di rischio comuni e strategie di prevenzione

Le radici dell’eczema varicoso e dell’eritema da stasi coincidono in una serie di fattori: insufficienza venosa cronica, trombosi venosa profonda, immobilità prolungata, età avanzata, obesità, gravidanza, storia familiare di patologie venose, traumi o interventi chirurgici alle gambe, patologie cardiache, fumo e stile di vita sedentario. Affrontare questi elementi è fondamentale per limitare la progressione. L’attività fisica regolare, il mantenimento di un peso corporeo ideale, il sollevamento delle gambe e l’uso di calze compressive sono misure preventive riconosciute. Nei casi più gravi, è indispensabile una valutazione venosa con ecocolordoppler per definire eventuali trattamenti specifici, come scleroterapia o chirurgia venosa.

Il segno cutaneo dell’eczema varicoso o dell’eritema da stasi non è un problema estetico, ma un campanello d’allarme per la salute vascolare. Riconoscere tempestivamente i sintomi, comprendere i fattori di rischio e ricorrere a una diagnosi strumentale accurata può prevenire complicanze severe, come ulcerazioni o trombosi venosa profonda, garantendo una migliore qualità di vita.