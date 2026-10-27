Alex Belli esce dalla Casa del GF Vip in diretta, minacciando di abbandonare il gioco dopo le nomination di lunedì 26 ottobre.

Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 26 ottobre, la tensione accumulata nella Casa ha raggiunto il culmine durante il momento delle nomination. I concorrenti sono chiamati a indicare chi mettere a rischio di eliminazione, ma per Alex Belli il voto di Marina La Rosa è stato la scintilla di un’esplosione emotiva.

L’attore, deluso dal giudizio dei compagni, ha reagito con furia: ha spartito il microfono a dita, ha scritto sul muro digitale “Mi sono rotto i cogl**oni” e, senza rispettare alcun protocollo, ha preso a calci la porta della zona giorno.

La tensione delle nomination e lo sfogo di Alex Belli

Il nomination di lunedì era già caratterizzato da un clima di rivalità: Marina La Rosa aveva motivato la sua scelta accusando Belli di un atteggiamento “troppo aggressivo”, mentre altri concorrenti lo osservavano in silenzio. Quando è arrivato il suo turno, Alex ha lasciato la postazione, urlando: “Vado via, mi sono rotto i cogl**oni, aprite questa ca**o di porta”. Il suo gesto ha interrotto la trasmissione, costringendo la conduzione a gestire un improvviso vuoto di parole.

La fuga dal giardino e il ritorno in Casa

Ilary Blasi, conduttrice della serata, ha tentato di calmare l’attore: “Alex, ti prego, modera il linguaggio”, ma le parole non hanno sortito alcun effetto. Scattato, Belli si è precipitato verso il giardino, usando la porta antipanico per uscire dalla Casa. In studio il silenzio è diventato palpabile; Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno mostrato il loro sgomento, mentre la regia cercava di inquadrare il momento della fuga per capire le intenzioni del concorrente.

Dopo pochi minuti di confusione, Alex è rientrato dalla stessa porta, presumibilmente sotto la pressione di Blasi e della produzione. Il ritorno, però, non è stato accolto con entusiasmo: le opinioni nel frangente hanno oscillato tra la condanna del gesto e la comprensione di un disagio accumulato nelle settimane precedenti.

Conseguenze per la produzione e prospettive future

La diretta ha messo in evidenza i limiti di una programmazione che, fin dal suo debutto il 17 settembre, ha registrato ascolti tiepidi. L’episodio di Belli si aggiunge a precedenti scontri, come il contrasto con Alessandro Roncaccia della scorsa puntata, che aveva quasi degenerato in una rissa. La produzione dovrà decidere se introdurre provvedimenti disciplinari, tra sanzioni o addirittura l’espulsione, per tutelare la regolarità del format.

Nel frattempo, la serata ha anche prodotto gli esiti delle nomination: Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Ronca, Federica, Jonathan e Valeria Marini sono saliti in cima alla classifica del televoto, con Valeria la meno votata e quindi la prima candidata all’eliminazione di venerdì prossimo.

Il processo di voto continua a essere disponibile su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5, consentendo al pubblico di influenzare il destino dei concorrenti fino al prossimo appuntamento. Il futuro di Alex Belli resta incerto: se la produzione deciderà di punirlo per la fuga, la sua avventura nella Casa potrebbe terminare prima del previsto; altrimenti, dovrà convivere con la reputazione di chi ha messo alla prova i limiti del reality.