Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 26 ottobre, la tensione accumulata nella Casa ha raggiunto il culmine durante il momento delle nomination. I concorrenti sono chiamati a indicare chi mettere a rischio di eliminazione, ma per Alex Belli il voto di Marina La Rosa è stato la scintilla di un’esplosione emotiva.
L’attore, deluso dal giudizio dei compagni, ha reagito con furia: ha spartito il microfono a dita, ha scritto sul muro digitale “Mi sono rotto i cogl**oni” e, senza rispettare alcun protocollo, ha preso a calci la porta della zona giorno.
La tensione delle nomination e lo sfogo di Alex Belli
Il nomination di lunedì era già caratterizzato da un clima di rivalità: Marina La Rosa aveva motivato la sua scelta accusando Belli di un atteggiamento “troppo aggressivo”, mentre altri concorrenti lo osservavano in silenzio. Quando è arrivato il suo turno, Alex ha lasciato la postazione, urlando: “Vado via, mi sono rotto i cogl**oni, aprite questa ca**o di porta”. Il suo gesto ha interrotto la trasmissione, costringendo la conduzione a gestire un improvviso vuoto di parole.
La fuga dal giardino e il ritorno in Casa
Ilary Blasi, conduttrice della serata, ha tentato di calmare l’attore: “Alex, ti prego, modera il linguaggio”, ma le parole non hanno sortito alcun effetto. Scattato, Belli si è precipitato verso il giardino, usando la porta antipanico per uscire dalla Casa. In studio il silenzio è diventato palpabile; Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno mostrato il loro sgomento, mentre la regia cercava di inquadrare il momento della fuga per capire le intenzioni del concorrente.
Dopo pochi minuti di confusione, Alex è rientrato dalla stessa porta, presumibilmente sotto la pressione di Blasi e della produzione. Il ritorno, però, non è stato accolto con entusiasmo: le opinioni nel frangente hanno oscillato tra la condanna del gesto e la comprensione di un disagio accumulato nelle settimane precedenti.
Conseguenze per la produzione e prospettive future
La diretta ha messo in evidenza i limiti di una programmazione che, fin dal suo debutto il 17 settembre, ha registrato ascolti tiepidi. L’episodio di Belli si aggiunge a precedenti scontri, come il contrasto con Alessandro Roncaccia della scorsa puntata, che aveva quasi degenerato in una rissa. La produzione dovrà decidere se introdurre provvedimenti disciplinari, tra sanzioni o addirittura l’espulsione, per tutelare la regolarità del format.
Nel frattempo, la serata ha anche prodotto gli esiti delle nomination: Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Ronca, Federica, Jonathan e Valeria Marini sono saliti in cima alla classifica del televoto, con Valeria la meno votata e quindi la prima candidata all’eliminazione di venerdì prossimo.
Il processo di voto continua a essere disponibile su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5, consentendo al pubblico di influenzare il destino dei concorrenti fino al prossimo appuntamento. Il futuro di Alex Belli resta incerto: se la produzione deciderà di punirlo per la fuga, la sua avventura nella Casa potrebbe terminare prima del previsto; altrimenti, dovrà convivere con la reputazione di chi ha messo alla prova i limiti del reality.