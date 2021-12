Chi è Sasha Sabbioni: tutto sulla figlia di Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni è la figlia di Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko, da questi ha preso l’intraprendenza e la bellezza. Parla fluentemente italiano, inglese e russo. Le sue passioni sono lo studio e i libri, ma nella sua vita non mancano certo gli amici e lo sport, infatti pratica nuoto a livello agonistico.

Chi è Sasha Sabbioni

Sasha Sabbioni è nata nel 2000 ad Ancona. Figlia di Luca Sabbioni, ex modello e oggi imprenditore del settore delle calzature, e di Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa. Parla fluentemente il russo e l’inglese. Ha una personalità molto intraprendente e dinamica.

Fin da piccola segue la strada della madre Natasha nella moda. Bionda e dallo sguardo molto intenso che ricorda quello di sua madre, per la sua bellezza Sasha non ha avuto difficoltà ad iniziare una carriera di modella, ma senza trascurare il suo percorso di studi e lo sport.

Dopo l’esperienza della High School a Los Angeles è tornata in Italia e frequenta la facoltà di Economics and Management, presso l’Università Cattolica di Milano. Il suo sport preferito è il nuoto che pratica a livello agonistico. Adora studiare e legge molto, nel tempo libero si dedica anche a qualche sfilata in passerella, senza mai trascurare la giusta dose di amicizie e serate divertenti.

Sasha Sabbioni sui Social

Sasha Sabbioni ha un profilo Instagram ed è seguita da 25 mila followers: un numero destinato ad aumentare dopo la sua partecipazione a Pechino Express, che, sicuramente, la farà conoscere ad un pubblico molto più vasto.

Nelle foto pubblicate si può notare che il suo look è piuttosto classico, sempre molto curato, abbastanza diverso da quello di altre ragazze della sua età. Il nero, inoltre, sembra essere uno dei suoi colori preferiti.

Sasha Sabbioni a Pechino Express 2022

Sasha Sabbioni partecipa a Pechino Express in coppia con la sua famosissima mamma, Natasha Stefanenko. Tra di loro c’è molta complicità e definiscono il loro rapporto simbiotico. Pechino Express 2022 sarà condotto da Costantino della Gherardesca, ma andrà in onda su Sky Uno.

La coppia “Madre e Figlia” sarà una delle coppie di personaggi famosi che dovranno impegnarsi a percorrere un tragitto lungo 8 mila chilometri e che si svolgerà lungo “La rotta dei Sultani“. Tra le città a cui dovranno arrivare, percorrendo alcuni tratti a piedi e con ogni mezzo che riusciranno a trovare, ci sono luoghi davvero magici, a cominciare da Petra, mitica città della Giordania. L’itinerario, infatti, parte dalla Turchia e passa per l’Uzbekistan, la Giordania, arrivando negli Emirati Arabi.