Sarah Felberbaum è un’attrice e modella italiana che ha partecipato a numerose commedie italiane e serie tv. Quali sono i suoi film più popolari?

Sarah Felberbaum: chi è?

Sarah Felberbaum è un’attrice italiana di origini britanniche. Infatti nasce a Londra il 20 marzo 1980 da madre inglese e papà americano.

I genitori si trasferiscono in Italia fin da subito e all’età di quindici anni inizia a lavorare come modella partecipando a numerosi spot pubblicitari e video musicali. Nel 2000 conduce il programma musicale Top of the pops. Nel 2002 presenta Una mattina estate e l’anno successivo affianca Luca Argentero in Sky Cine News. La carriera da attrice vera e propria inizia nel 2007 quando diventa protagonista della fiction Rai La figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosa nei panni di Agnese Ristori.

La vediamo in altre serie tv ma decide poi di dedicarsi al cinema e la vediamo in numerose pellicole italiane. Quali sono i migliori film?

Sarah Felberbaum: la carriera cinematografica e i migliori film

La sua carriera cinematografica inizia nel 2007, quando interpreta Ilaria nel film Cardiofitness di Fabio Tagliavia. Tuttavia il suo successo arriva qualche anno dopo quando prende parte a numerose commedie italiane di successo. Quali sono le migliori?

Ti presento un amico

Ti presento un amico è una commedia del 2010 di Carlo Vanzina. Marco Ferretti, interpretato da Raul Bova, vive a Londra con la sua fidanzata che purtroppo perde il lavoro e decide di tornare dal suo ex fidanzato in Italia. Viene chiamato dal capo dell’azienda che gli dice che è stato trasferito nella sede di Milano. Qui dovrà occuparsi del personale e dei licenziamenti del personale ma incontra quattro donne giovani e affascinanti che cercano di conquistarlo. Sarah Felberbaum interpreta Francesca Berardi, un’impiegata dell’azienda.

Maschi contro femmine

Si tratta di un film di Fausto Brizzi che è uscito nel 2010. L’anno successivo è uscito anche lo spin-off intitolato Femmine contro maschi. Maschi contro femmine racconta le storie amorose tra Walter e Monica, Chiara e Diego, Marte e Andrea. Tutti sono alle prese con problemi di coppia per differenti motivi. Sarah Felberbaum è Francesca la ragazza bisessuale di cui si invaghiscono Marta e Andrea. Troviamo attori italiani importanti come Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Chiara Francini, Alessandro Preziosi e Nicola Vaporidis.

Il principe abusivo

Il principe abusivo è una commedia del 2013 diretta da Alessandro Siani. In questo film Sarah Felberbaum è la Principessa Letizia, una giovane donna triste perché nessun giornale parla di lei. Viene attuato un piano per far sì di rimetterla sotto i riflettori e questo consiste nel trovare un uomo povero e volgare con cui fidanzarsi e poi far fotografare con un escort il giorno prima del loro matrimonio. Il ciambellano Anastasio trova il giusto pretendente che è Antonio De Biase, interpretato dallo stesso Siani ma questo uomo causerà molti problemi all’interno del regno.

Poli opposti

Poli opposti è un film diretto da Stefano Lazzoi del 2015. Sarah Felberbaum è la protagonista della pellicola insieme a Luca Argentero. Lui è un terapista di coppia lei invece è un avvocato divorzista. I loro uffici sono sullo stesso pianerottolo e i due non si sopportano. La tensione aumenta quando i pazienti dell’una iniziano a rivolgersi all’altro.

Bentornato presidente

Si tratta di un film del 2019 diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi ed è in realtà lo spin-off di Benvenuto presidente!. Troviamo Claudio Bisio nei panni di Giuseppe Garibaldi che questa volta deve ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Sarah Felberbaum è la sua vicesegretaria Janis Clementi.

Come un gatto in tangenziale- ritorno a Coccia di Morto

Questo è il sequel di Come un gatto in tangenziale, uscito nel 2021 e diretto sempre da Riccardo Milani. Sarah Felberbaum interpreta Camilla, la nuova compagna di Giovanni con cui collabora ad un progetto di un centro culturale a Coccia di Morto. Monica, ex di Giovanni, si ritrova a svolgere i lavori socialmente utili lì vicino e i due si riavvicinano.

Sposa in rosso

Sposa in rosso è il nuovo film in cui vediamo Sarah Felberbaum protagonista. Interpreta Roberta che organizza un finto matrimonio cn Leon per intascarsi il denaro che arriverà dagli invitati. La famiglia della donna le darà del filo da torcere ma ci saranno anche tanti aiutanti che aiuteranno nella riuscita della truffa. Si tratta quindi di una commedia romantica uscita al cinema il 4 agosto 2022.