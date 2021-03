Sanremo 2021, le pagelle ai look della quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 ha aperto i battenti con Fiorello in forma smagliante. Amadeus, dal canto suo, ha provato a tenergli testa, ma ha fatto fatica. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti, così come sono state diverse le gag portate in scena dal trio della kermesse, ovvero i co-conduttori e il ‘capo’ Ibrahimovic.

Parlando di moda, come sono le pagelle ai look?

Sanremo 2021: le pagelle ai look

Ormai è retorica: quando c’è un evento importante, i look fanno sempre discutere. Il 71° Festival di Sanremo, mai come in questo difficile anno, ha visto andare in scena outfit a dir poco terribili. Arrivati alla quarta serata possiamo affermare che sono stati pochi gli artisti che sono arrivati nella città dei fiori muniti di buon gusto.

Le pagelle ai look del 5 marzo 2021 si aprono con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, che ha sfoggiato un vestito lungo rosso, impreziosito da dettagli blu di swarovski firmato Armani. Una scelta adeguata al palco dell’Ariston, voto: 7.

Barbara Palombelli, co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2021, ha scelto un look adatto ad una signora della televisione come lei: un tailleur bianco, semplice ma elegantissimo. Grazie Barbara: voto 9.

Nuove Proposte: pagelle ai look

Davide Shorty, in gara con il brano Regina, ha optato per un completo marrone, con striature di tonalità più chiare e una camicia multicolore, sui toni del rosso e del blu. Voto d’incoraggiamento: 6.

Folcast, all’Ariston con la canzone Scopriti, ha indossato un pantalone scuro, una giacca in neoprene grigia e una camicia con motivi sui toni del blu. Niente di che, ma un 6 lo guadagna comunque.

Gaudiano, con il brano Polvere da sparo, ha scelto un completo antracite con una camicia bianca. Se non fosse stato per la catena che pende dai pantaloni avrebbe meritato di più. Voto: 6.

Wrongonyou si è esibito con la sua Lezioni di volo e ha sfoggiato un look total black. Il cappellino da baseball, come al solito, avrebbe potuto lasciarlo in camerino. Voto: 4.



Sanremo 2021: pagelle ai look dei Big

Annalisa con Dieci ha optato per un tailleur pantalone davvero elegante, di una tonalità tendente al rosa chiaro. Il motivo nero a mo’ di spilla che pende dalla spalla sinistra le fa guadagnare almeno un voto in meno: 7.

Aiello con il brano Ora ha scelto un outfit terrificante: pantalone nero e maglioncino con schiena nuda coperta da un fascio di piume. In pagella non può guadagnare più di 4, ed è un voto regalato.

I Maneskin, in gara con la canzone Zitti e buoni, hanno deciso di sfoggiare un altro outfit che, ai loro occhi, appare di certo alternativo: pantaloni grigio metallizzato e camicie/top nere in pizzo. “Siamo fuori di testa?”, recita il loro brano sanremese: voto 4.



Noemi, al Festival con Glicine, ha optato per un abito lungo nero, con swarovski ad impreziosire il décolléte. A rendere più sexy, ma non volgare, l’outfit è lo spacco. Bella e brava, voto: 8.



Orietta Berti, in gara con Quando ti sei innamorato, per questa quinta serata, ha optato per un completo pantalone rosa, arricchito da un mantello argentato. Che dire? Visto che nelle esibizioni precedenti abbiamo visto outfit terribili, questa volta la premiamo con un bel 6.



Colapesce e Dimartino, all’Ariston con Musica Leggerissima, hanno continuato a sfoggiare look simili alle altre due apparizioni sanremesi. Uno con abito bianco, t-shirt turchese e scarpe leopardate, mentre l’altro con completo viola, camicia turchese e scarpe argentate tempestate di brillantini. Voto di rassegnazione: 5.



Max Gazzè con Il farmacista, dopo essersi esibito vestito da Leonardo Da Vinci, ha pensato di bene di interpretare Salvador Dalì. Non possiamo che dargli un 8: è un genio d’altri tempi.



Willie Peyote con Mai dire mai (La locura) ha scelto un abito classico nero, con ricami floreali sulla giacca e qualche lustrino sulle spalle. Strappa un 6 giusto perché ci sono artisti vestiti molto peggio di lui.

Malika Ayane con Ti piaci così ha sfoggiato una tuta bianca con un coprispalle trasparente impreziosito di perle e brillantini. A completare l’outfit un paio di tacchi a spillo della medesima tonalità dell’abito. Anche per questa serata, la cantante è una delle poche a non aver commesso scivoloni di stile. Voto: 8.



La Rappresentante di Lista con con Amare ha scelto un vestito rosso, molto simile a quello del debutto. Rosso, ampio e con un leggero mantello. A completare il tutto un bel paio di guanti lunghi dello stesso colore. Look d’effetto, brava: l’8 è confermato.

Pagelle ai look: la sfilata continua

Madame a Sanremo 2021 con la canzone Voce ha scelto un look ancora una volta discutibile. Uno shorts tutto paillettes e una casacca con forma del seno e gonna in tulle incorporata. I piedi nudi sono stati l’unica cosa bella di questo look. Voto: 4.



Arisa, al Festival con Potevi fare di più, ha sfoggiato un maxi cappotto nero con polsini e inserti bianchi e pantalone scuro. Elegante e bella, Rosalba Pippa recupera il brutto voto del debutto: 8.



I Coma_Cose, a Saremo 2021 con Fiamme negli occhi, hanno scelto ancora una volta un look rosso. Lei ha puntato per un completo pantalone, giacca con spalline super bombate e top nero. Lui, sempre completo total red, ma t-shirt scura e cappellino dello stesso colore. Portano un po’ di vivacità, in tutti i sensi: 7.