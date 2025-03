Un viaggio attraverso la malattia

Sandro Giacobbe, noto cantautore genovese, ha recentemente condiviso la sua toccante esperienza con la malattia durante un’intervista a Domenica In. Dopo aver affrontato un tumore alla prostata nel 2014, la sua vita ha preso una piega inaspettata con la diagnosi di un secondo tumore, questa volta alle meningi. Nonostante le cure e il supporto della moglie, Marina Peroni, la sua condizione è peggiorata, portandolo a dover affrontare sfide quotidiane che mettono alla prova la sua resilienza.

Il supporto incondizionato della moglie

Marina Peroni, compagna di vita di Giacobbe, ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale durante questo difficile percorso. La loro storia d’amore è iniziata nel 2009, in un momento in cui entrambi cercavano conforto dopo relazioni passate. Con 27 anni di differenza, la coppia ha trovato una connessione profonda, unita dalla passione per la musica. Il matrimonio, celebrato nel 2022, ha segnato un nuovo inizio per entrambi, ma la vera prova è arrivata con la malattia di Sandro. “Al mio fianco 24 ore su 24”, ha dichiarato Giacobbe, sottolineando l’importanza del supporto emotivo in momenti così critici.

Affrontare la vergogna e la vulnerabilità

Durante l’intervista, Sandro ha parlato apertamente della vergogna che spesso accompagna le malattie, un sentimento che ha cercato di superare mostrando la sua calvizie causata dalla chemioterapia. La sua scelta di mostrarsi senza parrucca è un gesto di coraggio che invita alla riflessione sulla percezione della malattia nella società. “Ho paura di quello che potrebbe dire la gente vedendomi in carrozzina”, ha confessato, ma ha anche trovato la forza di affrontare questa vulnerabilità, un messaggio potente per chi vive situazioni simili.

Un legame familiare indissolubile

La vita di Giacobbe è arricchita dall’amore dei suoi figli, Andrea e Alessandro, nati dal primo matrimonio. Durante l’intervista, il figlio ha fatto una sorpresa al padre, condividendo aneddoti divertenti della loro infanzia, un momento che ha strappato un sorriso a Sandro. La famiglia, unita e solidale, rappresenta un altro aspetto fondamentale della vita del cantautore, che continua a combattere con determinazione e speranza.