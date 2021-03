Con una carriera musicale di oltre vent anni alle spalle, Samuel è oggi noto per essere stato il frontman della nota band pop-rock Subsonica. Scopriamo la storia del grande artista italiano.

Chi è Samuel

Samuel Umberto Romano, noto da tutti come solo Samuel (Torino, 7 marzo 1972), è un cantautore e chitarrista italiano.

Inizia la sua carriera musicale con la Hisonz Street Band per poi creare la sua prima band Amici di Roland insieme anche a Boosta. Poco tempo dopo i due abbandonano la band per registrare un EP con Max Casacci.

Conosce Ninja e Pierfunk e i tre si accorgono di funzionare bene insieme, così fondano i Subsonica insieme a Boosta firmando un accordo con la Mescal. Si formano nell’estate del 1996 ispirandosi alla canzone “Sonica” di Marlene Kunz e “Subacqueo”, scritta da Manuel per gli Africa Unite. Con una collaborazione passata dei membri con artisti come Loredana Bertè e Ornella Vanoni, le premesse per il successo sembrano buone.

Non solo Subsonica, collaborazioni e progetti

Dopo il lancio dei primi album con i Subsonica, inizia il progetto Motel Connection con l’aiuto di Krakatoa. Oltre alla partecipazione simultaneamente a questi due, collabora anche con numerosi artisti. Infatti lavora con Antonella Ruggiero, i Linea 77, ma anche il grande Franco Battiato.

Sono numerose le idee che sviluppa come solista tra cui si ricorda anche la creazione di numerose cover con Manuel Agnelli, voce degli Afterhours. Collabora anche con Morgan, esponente dei Bluvertigo per il brano “Disco labirinto” per l’album di grandioso successo “Microchip emozionale”.

I grandi traguardi come solista

Dopo anni a collaborare con vari artisti nel titolo di frontman dei Subsonica arriva nel 2017 il suo primo album da solista dal titolo “Il codice della bellezza”. Lo stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con il brano Vedrai senza però ottenere la vittoria.

Nel 2019 viene inoltre scelto come giudice di X Factor per preparare al meglio gli artisti in gara. Dopo questo breve percorso in tv si concentra nuovamente sulla musica per arrivare a pubblicare a gennaio 2021 il suo secondo progetto individuale, il disco “Brigata bianca”.