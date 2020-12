Rudyard Kipling, l’autore britannico che ha lasciato importanti memorie di viaggio e corrispondenze dal fronte. Vincitore inoltre del Premio Nobel per la Letteratura con il suo più grande successo: “Il libro della giungla”.

Chi era Rudyard Kipling

Joseph Rudyard Kipling (Bombay, 30 dicembre 1865 – Londra, 18 gennaio 1936) è stato uno scrittore e poeta britannico.

Nasce in India da genitori inglesi, con padre professore di scultura e dirigente di una scuola d’arte. Viene mandato insieme alla sorella a frequentare le scuole in Inghilterra dove vive il periodo più infelice della sua vita.

Si iscrive poi all’United Service College, una scuola per i figli degli ufficiali britannici. Qui incontra Florence Garrard di cui si innamora perdutamente e a cui si ispira nella stesura di “The Light that Failed” con il personaggio di Maisie. Terminati gli studi qui i genitori non si possono permettere l’università e la scuola non lo ritiene abbastanza brillante per Oxford quindi inizia a lavorare a Lahore come caporedattore di un giornale locale.

La vita a Londra e il libro della giungla

Inizia poi nel 1889 un periodo di viaggi che lo porta ad esplorare Birmania, Cina, Giappone, California fino a tornare definitivamente a Londra. Racconta le sue esperienze nei diari “From Sea to Sea and Other Sketches” e “Letters of Travel”. Inizia ad ottenere sempre più fama diventando la voce dell’imperialismo.

Nel 1892 si sposa e durante la luna di miele per imprevisti economici sono costretti a tornare nel Vermont dalla famiglia di lei dove vivono per i successivi quattro anni. Qui inizia a scrivere i racconti per bambini “Il libro della giungla” e “Il secondo libro della giungla”. Termina qui la sua produzione americana perché successivamente si trasferisce a Londra e inizia una serie di viaggi in Africa che lo ispirano per le successive pubblicazioni.

Nel 1907, all’età di 41 anni, uomo più giovane della storia, vince il Premio Nobel per la letteratura con il suo libro di maggiore successo, oggi diventato un classico dell’animazione per bambini.

Gli anni della guerra e le ultime produzioni

Con l’inizio della prima guerra mondiale viene mandato prima sul fronte occidentale e poi su quello italiano come corrispondente e si arruola poi come autista di ambulanze. Anche il figlio si era offerto come volontario di guerra ma muore nel 1915 nella battaglia di Loos.

Kipling torna quindi a dedicarsi alla corrispondenza scrivendo articoli importanti e anche la sceneggiatura di “Without Benefit of Clergy”, un film muto del 1921.

LEGGI ANCHE: Chi era Joseph Conrad: tutto sullo scrittore e navigatore