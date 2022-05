Chi è Rosa Linn: la cantante armena e le sue canzoni

Rosa Linn, pseudonimo di Roza Kostandyan, è una cantante armena che sarà la protagonista all’Eurovision con il suo brano Snap. Ma scopriamo chi è Rosa Linn e le sue canzoni.

Chi è Rosa Linn

Rosa Linn è una cantante armena, nata a Vanadzor il 20 maggio 2000.

Ancora piccola si avvicina alla musica, infatti a soli 6 anni, inizia a prendere lezioni di pianoforte. Debutta mondo della musica nel 2013, quando prende parte all’ Eurovision Song Contest, partecipando alla competizione junior dello stesso festival con il brano Gitem. Inizia così, la sua carriera professionale, entrando a far parte del collettivo Nvak, fondato da Tamar Kraprelian, cantante del gruppo Genealogy che rappresentò l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2015 a Vienna.

Nel 2021 lancia un nuovo singolo King e debutta per la prima volta all’estero grazie alla collaborazione con l’artista americana Kiiara. Dopo questo grande successo, l’11 marzo 2022 è stato annunciato che l’emittente radiotelevisiva armena ha scelto Rosa Linn come rappresentante armena all’ Eurovision Song Contest 2022, con il suo brano Snap, un brano country-pop che richiama, come genere, alcune canzoni statunitensi.

L’Armenia torna all’Eurovision Song Contest

L’Armenia torna finalmente nel 2022 all’Eurovision Song Contest dopo circa due anni. Nel 2020 avrebbe dovuto partecipare con Athena Manoukian e la sua Chains on you, ma l’edizione è stata cancellata per la pandemia. Nel 2021, l’AMPTV, l’emittente armena deputata alla trasmissione e alla partecipazione, comunica di non essere riuscita a scegliere in tempo cantante e canzone, a causa della guerra combattuta e persa contro l’Azerbagian per il controllo della zona del Nagorno-Karabakh. Dunque l’ultima rappresentante armena resta quella del 2019, ovvero Srbuk che però non è riuscita a superare le semifinali con il suo brano. Adesso è il momento di Rosa Linn di portare in finale il suo paese. Ci riuscirà? Lo scopriremo solo nella seconda metà della prima semifinale che avverrà il 10 maggio 2022 alle ore 21:00.

Le canzoni di Rosa Linn

Ecco tutti i singoli che ha pubblicato nel corso della sua attività musicale.

Gitem, nel 2013;

King, nel 2021;

Snap, il suo inedito eurovisivo, pubblicato il 19 marzo del 2022.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e alla sua vita sentimentale. Attraverso il suo profilo social è possibile capire che ama viaggiare e muoversi sempre con la sua chitarra.

Curiosità

In un’intervista la giovane cantante non si aspettava che l’avrebbero selezionata per partecipare al festival, infatti afferma:

Guardando dall’esterno le probabilità sembravano essere contro di me – una ragazza sconosciuta di una piccola città dell’Armenia. Ma il potere della manifestazione è reale quando è combinato con il duro lavoro. Adesso basta mettersi in gioco. Sono entusiasta di far entrare le persone nel mio mondo interiore attraverso la mia musica.