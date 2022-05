Roberto Emanuelli ha ripreso in mano la scrittura dopo tanti anni e nonostante un grande “no” ha creduto nel suo progetto e ha deciso di autopubblicarsi. Così è iniziato il suo percorso come scrittore, scopriamo la sua carriera dagli esordi al grande successo.

Chi è Roberto Emanuelli

Roberto Emanuelli, nato a Roma il 26 maggio 1978, è uno scrittore italiano. Cresce nella capitale dove sviluppa una grande passione per la musica e la scrittura a cui si dedica per tutto il corso della sua adolescenza. Concluso il percorso liceale si iscrive infatti al corso di Letteratura, Musica e Spettacolo dell’Università di Roma la Sapienza.

Lascia l’università e si dedica momentaneamente al mondo della musica provando a esordire come rapper sotto il nome d’arte “Relax”.

Dopo un lungo periodo senza la scrittura, torna a dedicarsi a questa sua grande passione nel 2012, riuscendo a sconfiggere un periodo buio.

L’esordio di Roberto Emanuelli

Nel 2015 è pronto quindi a pubblicare il suo primo romanzo, “Davanti agli occhi”, ma Rizzoli non accetta. Decide così di autopubblicarsi sul portale online ilmiolibro.it ottenendo un successo inaspettato. Sulla sua pagina si crea infatti una comunità di fan appassionati e attraverso il grande sostegno online, l’attività social e il passaparole riesce a portare il suo progetto in libreria.

Edizioni Efesto nota infatti il romanzo sulla piattaforma e decide di pubblicarlo in forma tradizionale. Oltre al successo ottenuto online, il romanzo di Emanuelli si riconferma valido anche per i lettori tradizionali e così Rizzoli torna sui suoi passi proponendogli un contratto per un nuovo romanzo e acquistando i diritti del primo.

Il successo di Roberto Emanuelli

Nel 2017 pubblica “E allora baciami” affermandosi come best seller, nonchè long seller che gli permette di ottenere un certo riconoscimento. Viene definito come un vero e proprio caso editoriale entrando nella classifica dei dieci romanzi più venduti in Italia in quell’anno.

L’anno successivo pubblica sempre per Rizzoli il suo terzo romanzo, “Buonanotte a te” confermando il suo successo e la forza di una comunità di lettori solida. Vende infatti migliaia di copie e il suo libro si riconferma best seller salendo velocemente nelle classifiche nazionali.

Nel frattempo i suoi successi letterari vengono tradotti e distribuiti in altre nazioni ottenendo grande successo. Nel 2019 De Agostini acquista i diritti del suo quarto romanzo e così esce “Tu, ma per sempre” tornando a dominare le classifiche nazionali. L’anno successivo pubblica poi “Adesso lo sai”, per Sperling&Kupfer, seguito nel 2021 da “Volevo dirti delle stelle” per la stessa casa editrice.

