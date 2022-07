Un episodio di “Fat Shaming” è stato raccontato da una nota tiktoker britannica a cui era stato chiesto di pagare il doppio dopo aver mangiato troppo. La cosa ancora più grave è che la ragazza si trovava con un ex fidanzato in un ristorante all you can eat.

Ristorante all you can eat le chiede di pagare doppio per aver mangiato troppo

Per chi non conoscesse la formula all you can eat, questa consiste nel mangiare quanto si vuole pagando una cifra fissa. La star di TikTok è Poppy Jones, che ha ottenuto oltre 70mila visualizzazioni nel video in cui raccontava dell’episodio di “Fat Shaming” che ha vissuto in un ristorante. Come si legge su TgCom24, la tiktoker ha raccolto una sfida chiamata: “Raccontami il modo più strano in cui hai subito fat shaming” lanciata da una sua collega.

Poppy Jones si è sottoposta ad un percorso di “Body Positivity”

Poppy Jones ha raccontato di quella volta in cui, mentre era in un ristorante all you can eat, le volevano far pagare il doppio per aver mangiato troppo. Questa situazione l’ha messa seriamente a disagio, anche perchè il conto non era stato presentato a quello che all’epoca dei fatti era il suo fidanzato, ma direttamente a lei.

Fortunatamente, dopo aver discusso con chi di dovere, Poppy Jones ha pagato il prezzo normale. Nonostante ciò, però, l’umiliazione è rimasta e si è dovuta sottoporre ad un percorso di “Body Positivity“.