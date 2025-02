Un eroe dentro e fuori dal campo

Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore, ha segnato la storia del calcio con la sua determinazione e il suo talento. Oggi, a distanza di tempo dalla sua scomparsa, il ricordo di questo grande uomo continua a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. La sua vita è stata un esempio di coraggio, non solo per le sue gesta sportive, ma anche per la sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta, una malattia che ha affrontato con una forza straordinaria.

Un legame indissolubile con la famiglia

Il fratello minore di Sinisa, Drazen, ha condiviso i momenti più intimi e dolorosi della loro vita insieme. La scoperta della malattia è stata un colpo devastante per la famiglia. Drazen ricorda il giorno in cui Sinisa, apparentemente in salute, ha iniziato a mostrare segni di debolezza. “Pensavamo fosse solo un infortunio”, racconta, “ma la realtà era ben più grave”. La lotta di Sinisa non è stata solo una battaglia personale, ma un viaggio condiviso con i suoi cari, che lo hanno sostenuto in ogni passo.

Un funerale che ha unito il mondo dello sport

Il giorno del funerale di Sinisa è stato un momento di grande commozione e unità. La folla che si è radunata per dargli l’ultimo saluto ha dimostrato quanto fosse amato, non solo come calciatore, ma anche come uomo. Personaggi dello sport e della politica si sono uniti per onorare la sua memoria, testimoniando l’impatto che ha avuto nella vita di molti. Drazen ha descritto la scena con emozione, sottolineando l’affetto che circondava il feretro: “Le strade erano piene di gente, un segno tangibile di quanto fosse rispettato e amato”.

Un’eredità che continua a vivere

Nonostante la sua assenza, Sinisa rimane una figura centrale nella vita della sua famiglia. Drazen ha promesso di mantenere viva la sua memoria, celebrando ogni iniziativa che possa onorare il suo nome. “Ho detto a Sinisa che avrei continuato a combattere per lui”, afferma con determinazione. La sua eredità non è solo sportiva, ma anche umana, un esempio di resilienza e amore per la vita. Ogni giorno, Drazen e la sua famiglia si riuniscono per ricordarlo, mantenendo vivo il legame che li unisce.