Segui i consigli degli esperti per correre in modo responsabile e goderti al meglio le competizioni ibride.

Negli ultimi anni le corse su strada hanno subito una trasformazione radicale: club di corsa, gare ibride come Hyrox e l’influsso dei social media hanno introdotto nuovi corridori poco pratici alle regole tradizionali. Questo contesto ha reso indispensabile un aggiornamento delle norme di comportamento, tanto da spingere organizzatori e atleti a definire un vero e proprio codice di etichetta da rispettare durante la gara.

Hyrox si avvicina alle Olimpiadi grazie a World Triathlon

Il 28 ottobre è stato annunciato un importante accordo tra Hyrox e la federazione internazionale World Triathlon. L’obiettivo è includere le competizioni ibride all’interno della struttura multisport di World Triathlon, creando tre formati – Ultimate, Fast e Ultra – tutti regolamentati dall’organismo internazionale. Hyrox avrà la gestione esclusiva dei campionati mondiali, continentali e nazionali nella versione Ultimate, mentre le federazioni nazionali potranno organizzare gare amate sia dagli atleti d’élite sia dagli amatori. L’intento dichiarato è quello di gettare le basi per un futuro inserimento di Hyrox nei Giochi Olimpici e Paralimpici, anche se il cammino resta ancora lungo.

Il modello di gara e le nuove distinzioni di formato

Una tipica prova Hyrox combina otto tratti di corsa da un chilometro con otto stazioni di lavoro (slitte, carichi, affondi, ecc.). Il risultato è una sfida che richiede resistenza aerobica e capacità di gestire la fatica muscolare. Con l’arrivo dei formati Fast e Ultra, gli organizzatori mirano a soddisfare sia chi cerca una gara intensa e breve, sia chi desidera una prova di durata prolungata, ampliando così il pubblico potenziale.

Guida pratica: otto regole d’etichetta per le gare ibride

Per correre senza creare disagi al proprio gruppo e rispettare gli atleti più esperti, tre esperte hanno condiviso consigli concreti. Sarah Warshowsky, CPT e creatrice del programma WH Build & Burn, Kayla Jeter, CFSC e atleta Lululemon, e Sunny Choi, CSCS e breaker olimpico, hanno delineato otto principi da tenere a mente dal via al traguardo.

1. Sorpassare con rispetto e consapevolezza

Quando si decide di superare un concorrente, è fondamentale valutare lo spazio disponibile e scegliere il momento opportuno. Warshowsky sottolinea che il passaggio deve avvenire senza bloccare il percorso, specialmente in curve strette o in prossimità di zone di passaggio dedicate, tipiche di Hyrox.

2. Segnalare la propria presenza quando ci si avvicina

Jeter ricorda che i corridori tendono a muoversi in modo “ego-centrico”. Un semplice gesto – alzare leggermente le braccia o fare un breve “snapp” – può avvertire chi è dietro di una manovra imminente, riducendo il rischio di sbandamenti.

3. Usare segnali manuali per fermarsi o cambiare corsia

Prima di fermarsi per una pausa idrica o per ridurre il passo, è consigliabile allungare la mano verso destra o sinistra, come si farebbe in bicicletta, indicando l’intenzione di spostarsi sulla corsia laterale. Per una camminata, sollevare il braccio verticalmente comunica chiaramente il cambiamento di ritmo.

4. Attenzione alle riprese video sui social

Jeter avverte che la registrazione di contenuti non deve intralciare gli altri partecipanti. Prima di girare, occorre verificare la presenza di corridori dietro di sé; in caso contrario, è opportuno spostarsi leggermente per non ostacolare il flusso.

5. Rispettare le stazioni di lavoro nelle competizioni ibride

Alle gare Hyrox, le postazioni sono numerate e devono essere lasciate pulite e con i pesi riposizionati. Warshowsky suggerisce di chiedere assistenza a un giudice se si ha dubbio sul corretto utilizzo, evitando così svantaggi per gli avversari.

6. Saper riconoscere i segnali di affaticamento e chiedere aiuto

Secondo Choi, CSCS, è fondamentale ascoltare il proprio corpo. Se compaiono sintomi di disagio, occorre individuare il bagno più vicino o uno spazio sicuro dove fermarsi e, se necessario, richiedere assistenza a un volontario.

7. Non abbandonare rifiuti lungo il percorso

L’abitudine di gettare gel o bottiglie a lato della pista può provocare inciampi o rendere più difficile il lavoro dei raccoglitori. Warshowsky raccomanda di conservare i rifiuti in una tasca o in un cinturino finché non si trova un contenitore.

8. Obbedire alle indicazioni di volontari e staff

Volontari e funzionari sono la spina dorsale dell’organizzazione. Obbedire ai loro consigli, come non uscire dal tracciato per salutare amici, garantisce la sicurezza di tutti i partecipanti.

La buona etichetta di gara non è un optional ma una responsabilità condivisa. Rispettare le regole consente di preservare lo spirito competitivo, di proteggere la salute dei partecipanti e di rendere le gare ibride più piacevoli per tutti – dai neofiti ai campioni.