Perdita di pelo nei cani: cause e cosa fare

In certi periodi dell'anno la spazzola si riempie più in fretta del solito e sul divano compaiono ciuffi di sottopelo.

Per molti cani è una fase normale del ricambio del mantello, influenzata anche dalla luce e dall’ambiente in cui vivono. La quantità varia moltissimo fra un animale a pelo corto, uno con folto sottopelo e uno dal mantello riccio. Il numero di peli trovati in casa, quindi, non basta a stabilire se ci sia un problema: è più utile osservare la pelle e confrontare ciò che accade con le abitudini del proprio cane.

Una perdita di pelo improvvisa, concentrata in una zona oppure accompagnata da prurito, rossore o croste merita invece una valutazione. Anche la comparsa di chiazze in cui la cute è visibile può indicare qualcosa di diverso dalla muta. Prima della visita è utile annotare quando è iniziato il cambiamento, se il cane si gratta più del solito e se ci sono stati nuovi prodotti per l’igiene o modifiche della routine. Non serve tentare una diagnosi in casa: alcuni disturbi della pelle hanno un aspetto simile, pur richiedendo trattamenti molto diversi.

I segnali che meritano una visita veterinaria

Anche se la muta stagionale è un evento naturale, ci sono alcuni segnali che non vanno sottovalutati. La presenza di chiazze glabre, arrossamenti evidenti, croste, desquamazioni o un odore insolito della pelle sono campanelli d’allarme che indicano la necessità di una valutazione veterinaria. Un altro sintomo da non ignorare è il prurito intenso: se il cane si gratta, si lecca o si morde insistentemente una zona, potrebbe esserci un’irritazione o un’infiammazione sottostante. Il leccamento persistente, soprattutto sulle zampe o sulla pancia, può essere un segno di disagio cutaneo o di stress.

Un mantello che cambia consistenza, zone umide e maleodoranti oppure prurito persistente sono altri motivi per consultare il veterinario. Se il cane evita il contatto durante la spazzolatura, si lecca continuamente le zampe o appare meno vivace, conviene riferirlo durante la visita. La sola fotografia delle chiazze non sempre basta a riconoscere la causa; il professionista può scegliere gli esami opportuni in base ai segni osservati. Se i sintomi sono insoliti o peggiorano, è più prudente fissare un controllo clinico anziché provare trattamenti per tentativi.

Parassiti, allergie e altre possibili cause

Tra le possibili cause ci sono pulci e acari, che possono provocare prurito e irritazioni. Alcuni cani reagiscono alle punture con particolare sensibilità e finiscono per danneggiare la cute grattandosi o leccandosi. Le zecche possono causare problemi cutanei localizzati, ma non ogni diradamento del mantello dipende da un parassita. Identificare il responsabile richiede spesso un esame veterinario: applicare più prodotti antiparassitari senza indicazioni può essere inutile o rischioso.

Le allergie rappresentano un’altra causa frequente di problemi cutanei nei cani. Possono essere scatenate da alimenti, sostanze presenti nell’ambiente, polveri, pollini o persino da alcuni prodotti per la pulizia della casa. Le reazioni allergiche si manifestano spesso con prurito, arrossamenti e perdita di zone di pelo, soprattutto intorno a muso, orecchie, addome e zampe.

Anche infezioni cutanee, disturbi endocrini e alcune malattie dermatologiche possono modificare il mantello. Il termine alopecia, però, descrive una riduzione o assenza di peli: non è, da solo, la diagnosi di una malattia con un’unica origine. Il veterinario considera la distribuzione delle chiazze, la presenza di prurito e altri sintomi prima di stabilire se siano necessari raschiati, esami o ulteriori accertamenti. Cambiamenti ambientali e stress possono influenzare il comportamento del cane, ma non andrebbero chiamati in causa automaticamente per spiegare un problema cutaneo.

Spazzolatura e igiene: cosa aiuta davvero

Una spazzola adatta al tipo di mantello permette di rimuovere parte del pelo già staccato e di osservare meglio la cute. La frequenza varia: alcuni animali richiedono interventi regolari, altri possono irritarsi se vengono spazzolati troppo energicamente. Pettini e strumenti per il sottopelo vanno scelti in base alla struttura del mantello, non soltanto alla lunghezza. Se compaiono ferite o dolore, è meglio evitare di insistere e chiedere indicazioni al veterinario.

Per quanto riguarda il bagno, è importante non esagerare con la frequenza e scegliere sempre detergenti delicati, specifici per cani. Prodotti troppo aggressivi possono alterare il film idrolipidico della pelle, rendendola più vulnerabile a irritazioni e infezioni. Anche la prevenzione contro i parassiti è essenziale: il veterinario può consigliare il prodotto più adatto in base allo stile di vita e alle esigenze del tuo cane. Non improvvisare mai con rimedi casalinghi o prodotti destinati ad altri animali, perché potrebbero essere inefficaci o addirittura dannosi.

Alimentazione, nutrienti e falsi rimedi

L’alimentazione fornisce i nutrienti necessari anche al mantenimento della pelle e del mantello. Proteine e acidi grassi essenziali hanno un ruolo fisiologico, ma aggiungerli senza una carenza accertata non significa risolvere prurito, infezioni o diradamenti. Un alimento completo e adeguato all’età e alle condizioni del cane è un punto di partenza più affidabile rispetto alla ricerca di un singolo ingrediente «miracoloso». La scelta va discussa con il veterinario soprattutto se ci sono altre malattie o se si sospetta una reazione al cibo.

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Che cosa osservare prima della visita

Se noti un cambiamento improvviso nell’aspetto del mantello o della pelle del tuo cane, annota tutti i dettagli utili da riferire al veterinario. Osserva se la caduta dei peli è diffusa o localizzata, se ci sono chiazze prive di pelo, arrossamenti, croste o zone umide. Presta attenzione anche al comportamento del cane: si gratta spesso? Si lecca in modo insistente? Ha cambiato alimentazione o abitudini di recente? Sono presenti altri sintomi come perdita di peso, letargia o alterazioni dell’appetito?

Appunti sulle zone interessate, fotografie scattate a distanza di qualche giorno e informazioni su antiparassitari e prodotti usati possono aiutare durante la visita. Non bisogna però aspettare di avere una documentazione perfetta se il cane presenta dolore, lesioni estese o forte disagio. Evitare detergenti aggressivi e prodotti non prescritti è una precauzione utile mentre si cerca una diagnosi. Una volta individuata la causa, il professionista potrà indicare come gestire il mantello e quali controlli servano.