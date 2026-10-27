Ragadi durante l’allattamento: cosa fare ai primi segnali di dolore

Molte donne, durante la gravidanza, sognano il momento in cui potranno allattare il proprio bambino, poiché questa è una delle esperienze più intime e confortanti della maternità, in quanto combina una potente risposta neuroormonale con la creazione di uno spazio di attaccamento e comunicazione non verbale unico tra la madre e il neonato.

Tuttavia, dopo il parto, la maggior parte si trova ad affrontare un problema che non si aspettava e di cui quasi non si parla: la comparsa di un dolore acuto durante l’allattamento. E se questo fastidio non viene trattato per tempo, può portare alla formazione di ragadi ai capezzoli, una delle cause più comuni di abbandono precoce e involontario dell’allattamento.

Pertanto, imparare a interpretare i primi segnali di disagio, correggere la tecnica per tempo e utilizzare soluzioni terapeutiche efficaci è fondamentale per proteggere la salute dei capezzoli e garantire un allattamento piacevole e prolungato.

Differenze tra la sensibilità iniziale e il dolore che richiede attenzione

Devi sapere che, durante le prime poppate, è totalmente normale avvertire un po’ di sensibilità o di tensione nel momento in cui il bambino si attacca al seno. Si tratta di un fastidio temporaneo che di solito dura solo pochi secondi e che tende a scomparire man mano che la poppata prosegue e i tessuti si adattano alla suzione.

Ma ciò che non deve mai essere considerato normale né sopportato in silenzio è il dolore acuto, pungente, costante o che persiste durante tutta la poppata. Infatti, se noti che il capezzolo è arrossato, schiacciato o ha la forma di un rossetto consumato quando esce dalla bocca del bambino, o se compaiono piccole fessurazioni e sanguinamento, significa che c’è una lesione. In tal caso, la cosa corretta da fare è prestare attenzione a questi primi sintomi di irritazione per evitare che le ferite si approfondiscano e compromettano la continuità dell’allattamento, come abbiamo già detto.

L’attacco e la posizione: la radice del problema

Generalmente, la causa principale della comparsa delle ragadi è un attacco scorretto o una posizione inadeguata del bambino durante la poppata. Perché quando il lattante afferra con la bocca solo la punta del capezzolo invece di comprendere una generosa porzione di seno, il continuo sfregamento di questo contro il suo palato duro lesiona la delicata pelle dell’area.

Per garantire un attacco profondo ed ergonomico, devi verificare i seguenti elementi:

Apertura boccale ampia: il bambino deve aprire bene la bocca prima di avvicinarsi al seno, garantendo così un attacco asimmetrico.

il bambino deve aprire bene la bocca prima di avvicinarsi al seno, garantendo così un attacco asimmetrico. Mento attaccato al seno: il mento del neonato deve essere saldamente appoggiato alla mammella, lasciando il naso libero.

il mento del neonato deve essere saldamente appoggiato alla mammella, lasciando il naso libero. Allineamento corporeo: il corpo del lattante deve essere completamente ruotato verso la madre (pancia contro pancia), evitando che debba inclinare il collo per succhiare.

In questo aiuta molto poter contare sul supporto e sulla valutazione di un’ostetrica o di una consulente per l’allattamento certificata (IBCLC), poiché queste professioniste sono in grado di valutare la tecnica di allattamento, escludere la presenza di un frenulo linguale corto nel bambino e riassestare le posizioni per eliminare la causa dello sfregamento.

La corretta protezione della zona durante il processo di guarigione

Ora, una volta che la pelle si è irritata o lesa, la priorità per la madre deve essere quella di alleviare il disagio e favorire una rigenerazione cutanea il più rapida possibile. Fino a pochi anni fa, il trattamento abituale consisteva nel lasciar asciugare le ferite all’aria o nell’applicare oli e creme sui capezzoli. Tuttavia, l’evidenza medica attuale ha dimostrato che la guarigione in ambiente umido controllato è la strategia più rapida ed efficace per riparare i tessuti senza formare croste dure che tornano a rompersi a ogni poppata.

È per questo motivo che alcune aziende specializzate nella cura materna e infantile hanno sviluppato trattamenti biologici di ultima generazione come Nursicare, una medicazione terapeutica formulata specificamente per calmare il dolore e accelerare la cicatrizzazione delle ferite sui capezzoli.

Parliamo di un prodotto la cui funzione principale è quella di ridurre l’infiammazione e riparare la pelle in modo rapido ed efficace, che inoltre pulisce, riempie e controlla l’essudato. Tutto questo senza attaccarsi o aderire alla ferita, evitando così la sofferenza che comporta staccare un disco dalla pelle lesionata.

Una formula scientifica che agisce in sinergia

Le medicazioni Nursicare possiedono quattro componenti che interagiscono tra loro e si attivano con l’umidità per agire sul letto della lesione. Questi sono:

Surfattante F-68: un agente detergente non aggressivo, non tossico e non ionico che viene rilasciato gradualmente sulla ferita, mantenendo la zona pulita e priva di impurità in ogni momento.

un agente detergente non aggressivo, non tossico e non ionico che viene rilasciato gradualmente sulla ferita, mantenendo la zona pulita e priva di impurità in ogni momento. Glicerina idratante: funziona dall’interno della medicazione evitando che aderisca al seno. Migliora l’idratazione dei tessuti, ottimizza l’elasticità della pelle, ne accelera la riparazione e crea uno scudo protettivo contro sfregamenti e agenti irritanti.

funziona dall’interno della medicazione evitando che aderisca al seno. Migliora l’idratazione dei tessuti, ottimizza l’elasticità della pelle, ne accelera la riparazione e crea uno scudo protettivo contro sfregamenti e agenti irritanti. Matrice di poliuretano e copolimero di amido: capace di assorbire fino a 10 volte il suo peso in latte o essudato della ferita. Il copolimero intrappola le molecole d’acqua in eccesso, consentendo ai fattori di crescita e ai nutrienti naturali della ferita stessa di concentrarsi sul letto della ragade per accelerare il processo biologico di guarigione.

capace di assorbire fino a 10 volte il suo peso in latte o essudato della ferita. Il copolimero intrappola le molecole d’acqua in eccesso, consentendo ai fattori di crescita e ai nutrienti naturali della ferita stessa di concentrarsi sul letto della ragade per accelerare il processo biologico di guarigione. Pellicola esterna semipermeabile: agisce come barriera impermeabile contro liquidi e contaminanti esterni, ma permette la traspirazione dei gas mantenendo l’indice di trasmissione del vapore (MVTR) ideale per la cicatrizzazione.

Come utilizzare Nursicare e raccomandazioni d’uso

Per massimizzare i benefici di queste medicazioni, è molto importante applicarle correttamente seguendo questi semplici passaggi:

Attivazione iniziale: quando si estrae la medicazione dalla bustina per la prima volta, si raccomanda di inumidire leggermente la zona interessata del capezzolo con alcune gocce d’acqua usando le dita. Il produttore sconsiglia espressamente di utilizzare il latte materno a questo scopo , poiché la sua composizione altera il funzionamento ottimale dei componenti della medicazione.

quando si estrae la medicazione dalla bustina per la prima volta, si raccomanda di inumidire leggermente la zona interessata del capezzolo con alcune gocce d’acqua usando le dita. Il produttore , poiché la sua composizione altera il funzionamento ottimale dei componenti della medicazione. Posizionamento: posizionare la medicazione sul capezzolo con il lato stampato con il testo rivolto verso l’esterno. Nel caso in cui la ragade si trovi proprio alla base del capezzolo, è possibile praticare un piccolo taglio a forma di croce al centro della medicazione per garantire il contatto diretto con la ferita.

posizionare la medicazione sul capezzolo con il lato stampato con il testo rivolto verso l’esterno. Nel caso in cui la ragade si trovi proprio alla base del capezzolo, è possibile praticare un piccolo taglio a forma di croce al centro della medicazione per garantire il contatto diretto con la ferita. Durante la poppata: per allattare, basta rimuovere la medicazione e appoggiarla su una superficie pulita con il lato interno rivolto verso l’alto per evitare contaminazioni.

per allattare, basta rimuovere la medicazione e appoggiarla su una superficie pulita con il lato interno rivolto verso l’alto per evitare contaminazioni. Igiene ed asetticità senza residui: uno dei grandi vantaggi di Nursicare è che non lascia alcun tipo di residuo sulla pelle. Pertanto, non è necessario pulire né lavare il capezzolo prima o dopo l’allattamento , il che garantisce una maggiore igiene rispetto ad unguenti, creme o oli, i quali richiedono di essere rimossi tramite sfregamento.

uno dei grandi vantaggi di Nursicare è che non lascia alcun tipo di residuo sulla pelle. Pertanto, , il che garantisce una maggiore igiene rispetto ad unguenti, creme o oli, i quali richiedono di essere rimossi tramite sfregamento. Riuso: Nursicare può essere riutilizzato più volte fino a saturazione. Saprai che è giunto il momento di cambiarlo quando la parte interna si gonfierà in modo visibile, assumendo un aspetto rigonfio simile alla parte superiore di un muffin.

Ci sono anche alcune controindicazioni che devi conoscere: le medicazioni non sono compatibili con soluzioni di ipoclorito di sodio, né devono essere lavate con acqua poiché ciò distruggerebbe i loro materiali attivi. Inoltre, non devono essere combinate con altre creme o lozioni.

Bihotzcare: lo spazio dove trovare questa soluzione e l’accompagnamento necessario

Le medicazioni Nursicare sono disponibili in confezioni da 6 unità su www.bihotzcare.com/it, una piattaforma specializzata nell’accompagnamento integrale delle donne durante la maternità e l’allattamento, nata dal desiderio di avvicinare alle madri strumenti per la salute che funzionassero davvero.

Dopo anni di lavoro coordinato con ospedali, farmacie, ostetriche e professionisti sanitari in Spagna, Portogallo e Italia, il team di Bihotzcare ha compreso che la vendita di prodotti per questa fase della vita deve sempre essere unita al consiglio professionale. Per questo motivo, oltre a distribuire soluzioni mediche di alta qualità, offrono consulenze sull’allattamento personalizzate, formazioni online e reti di supporto comunitario.

Quindi ora lo sai: sopportare il dolore durante l’allattamento non è un sacrificio necessario. Al contrario, è la strada più diretta verso l’abbandono dell’allattamento. Quello che devi fare è identificare i primi segnali di irritazione, riassestare l’attacco del tuo bambino con l’aiuto di un esperto e, se necessario, proteggere la pelle lesionata con soluzioni avanzate come Nursicare per superare rapidamente l’episodio delle ragadi. Solo così riuscirai a recuperare la tranquillità, il comfort e il benessere durante l’allattamento.