Scopri passo passo cosa fare, cosa indossare e come gestire la compressione per la tua prima mammografia senza stress.

La mammografia è l’esame di screening più diffuso per il cancro al seno e, per molte donne, la prima volta visita è carica di dubbi. Paura per il dolore, per il costo o per l’abbigliamento da indossare sono sensazioni comuni, ma una buona informazione permette di trasformare l’ansia in sicurezza.

In questo articolo le medico specialiste Jennifer Choe (Montefiore Einstein Advanced Care, New York), Lucy M. De La Cruz (MedStar Georgetown University Hospital, Washington D.C.) e Karen Toubi (Rodeo Drive Women’s Health Center, Beverly Hills CA) forniscono indicazioni pratiche, basate sulle linee guida del 2024, per affrontare serenamente il primo screening.

Quando è il momento giusto per il primo mammogramma

Secondo le raccomandazioni aggiornate dal U.S. Preventive Services Task Force nel 2024, le donne tra i 40 e i 74 anni dovrebbero sottoporsi a una mammografia ogni due anni. Alcune organizzazioni, come l’American College of Radiology, suggeriscono invece un ritmo annuale; la scelta dipende dal profilo di rischio della paziente.

Rischi familiari, genetici e precedenti di radiazioni

Chi ha una storia familiare di cancro al seno o porta mutazioni BRCA1/BRCA2 deve valutare un inizio anticipato, talvolta prima dei 40 anni, e potrebbe necessitare di esami aggiuntivi come la risonanza magnetica (MRI). Anche le donne che hanno ricevuto radioterapia toracica in gioventù rientrano in queste categorie di alto rischio.

Costi e copertura assicurativa

Il controllo di routine è considerato cura preventiva e, nella maggior parte dei casi, è totalmente coperto dalle assicurazioni. In assenza di copertura, il prezzo si aggira tra 125 e 400 dollari, come indicato dalla dottoressa Choe.

2D o 3D? Differenze e implicazioni

Una mammografia 2D produce due immagini piatte della mammella: i tessuti si sovrappongono, rendendo più difficile distinguere le strutture. La tomosintesi 3D acquisisce più scatti a bassa dose mentre il dispositivo si muove su un arco, ricostruendo la mammella in “fette” sottili. De La Cruz la paragona allo “sfogliare le pagine di un libro”.

Studi dimostrano che la 3D può individuare tumori sfuggiti alla 2D e ridurre i richiami falsi, come sottolinea la dottoressa Toubi. Entrambe le modalità sono efficaci; è consigliabile verificare con il centro di imaging e con l’assicurazione quale opzione sia disponibile.

Come prepararsi al meglio per l’esame

Alcuni accorgimenti pratici facilitano la procedura e migliorano la qualità delle immagini:

Eliminare gioielli : orecchini, collane e piercing al capezzolo devono essere rimossi.

: orecchini, collane e piercing al capezzolo devono essere rimossi. Indossare un completo a due pezzi così da doversi spogliare solo dalla vita in su.

così da doversi spogliare solo dalla vita in su. Andare a piedi nudi evitando deodoranti, lozioni, polveri o glitter, che possono apparire come depositi di calcio.

evitando deodoranti, lozioni, polveri o glitter, che possono apparire come depositi di calcio. Programmare l’appuntamento circa una settimana dopo il ciclo mestruale, quando il seno è meno sensibile; ridurre la caffeina se si è particolarmente irritabili.

circa una settimana dopo il ciclo mestruale, quando il seno è meno sensibile; ridurre la caffeina se si è particolarmente irritabili. Portare le precedenti immagini se l’esame è già stato effettuato altrove: “Il confronto è oro”, ricorda De La Cruz.

Cosa accade durante l’esame e come gestire il disagio

La visita dura in media 15-20 minuti. Dopo il check-in, la paziente si cambia in una stanza apposita e indossa una vestaglia con apertura frontale. Il tecnico posiziona la mammella su una piastra di plastica e successivamente una seconda piastra la comprime delicatamente. È necessario rimanere immobili e trattenere il respiro per pochi secondi per ogni immagine.

La compressione provoca una sensazione di pressione intensa, descritta da Choe come “una pressione su un livido” e da De La Cruz come “un abbraccio molto fermo, o un manicotto di pressione sanguigna sul seno”. Se il dolore è eccessivo, è importante avvisare il tecnico: la pressione può essere modulata per garantire un’immagine chiara con la minima dose di raggi X. “Pochi secondi di pressione per la tranquillità sono un compromesso accettabile”, afferma Toubi.

Dopo l’esame: risultati, richiami e seno denso

Un radiologo interpreta le immagini e di solito comunica i risultati entro pochi giorni, ma il tempo massimo può arrivare a due settimane. Le informazioni arrivano tramite lettera o portale paziente; se non si riceve nulla entro 14 giorni è consigliabile contattare lo studio.

Richiami e come affrontarli

I richiami sono più frequenti al primo screening, poiché manca un confronto con esami precedenti. La maggior parte dei richiami non indica malignità; solitamente servono ulteriori visioni o un’ecografia per escludere cisti o noduli benigni. Toubi invita a non ignorare il richiamo e a non farsi prendere dal panico.

Seno denso: impatto sui risultati

Dal ogni centro di mammografia deve informare le pazienti sulla densità del seno in linguaggio semplice. Circa la metà delle donne ha un seno denso, caratterizzato da più tessuto ghiandolare e fibroso rispetto al grasso. Questa condizione aumenta leggermente il rischio di cancro e rende più difficile la lettura delle immagini, poiché tessuto denso e tumori appaiono entrambi bianchi.

Le donne con seno denso dovrebbero discutere con il medico eventuali esami complementari, quali la tomosintesi 3D, l’ecografia o la risonanza magnetica, in base al loro profilo di rischio. “La mammografia salva vite”, conclude Toubi, sottolineando l’importanza di non saltare lo screening regolare.