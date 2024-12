Un Natale inaspettato a Sandringham

Quest’anno, il pranzo di Natale a Sandringham avrà un sapore diverso. Re Carlo ha deciso di rompere una tradizione secolare invitando Thomas Parker Bowles, il figlio di Camilla, a unirsi alla Famiglia Reale per le festività. Questo gesto segna un cambiamento significativo, poiché è la prima volta che una persona estranea alla Famiglia Reale viene accolta in un momento così intimo e riservato. La decisione di Carlo sembra essere influenzata dalla situazione familiare attuale, con i suoi figli Harry e William che non parteciperanno al pranzo.

Un gesto d’affetto di Camilla

Camilla ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con i suoi figli, ma le rigidità della vita a Corte hanno limitato le sue interazioni. Ora, da Regina consorte, ha più libertà di prendere decisioni e ha espresso il desiderio di trascorrere il Natale con Thomas. Questo invito rappresenta non solo un gesto affettuoso, ma anche un modo per rafforzare i legami familiari in un periodo di cambiamenti. Thomas ha raccontato che sua madre gli ha detto: ‘Mi piacerebbe tanto che venissi, non trascorro il Natale con te da molto tempo’.

Un Natale diverso per Thomas

Per Thomas Parker Bowles, questo Natale sarà sicuramente diverso. Di solito, trascorre le festività con la sua ex moglie e i figli, ma quest’anno si prepara a vivere un’esperienza unica a Sandringham. Ha già iniziato a organizzarsi per l’evento, anche se l’invito formale non è ancora arrivato. Con la presenza della sua ex moglie Sara Buys e dei loro due figli adolescenti, il pranzo di Natale promette di essere un momento speciale e memorabile. Thomas ha anche condiviso alcune anticipazioni sul menu, rivelando che ci sarà tacchino e cavoletti di Bruxelles, e ha già pianificato di indossare un abito elegante per l’occasione.