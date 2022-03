Si pensa sempre che superata una certa età, sono altre le cose che rendono solida una coppia, che può contare sempre meno sulla sessualità. E se in parte è vero, che a rendere una coppia tale non è solo la vita sotto le lenzuola, è altrettanto vero che non è detto che superati i 60 anni si perda quasi o del tutto la libido.

Lo dimostrano i dati raccolti da LELO, l’azienda svedese specializzata in sex toys.

Rapporto sessuale dopo 60 anni: il sondaggio

Come dicevamo, i risultati del sondaggio condotto da Censuswide per conto di LELO hanno dimostato che se è vero che le persone da una certa età in poi praticano meno sesso rispetto a quando erano più giovani, è altresì vero che riescono a vivere meglio la sessualità adesso che sono più avanti con l’età.

Su 7.000 persone intervistate infatti, tutte dai 50 anni in su e in tutta Europa, il 71% ha notato cambiamenti significativi nella propria vita sessuale rispetto agli anni della gioventù, mentre il 37% afferma di vivere la sessualità molto meglio rispetto a come la viveva in passato.

Anche per quanto riguarda gli ambienti preferiti per fare l’amore si sono registrate delle preferenze. La maggior parte degli intervistati, per la precisone l’84%, si trova più a suo agio nel luogo più classico di tutti: la camera da letto.

Il 53% invece dichiara che il suo luogo preferito è il salotto, mentre il 43% preferisce invece il bagno.

I sex toys

Essendo LELO un’azienda che si occupa proprio di questo, il sondaggio non poteva non prendere in considerazione anche l’argomento dei sex toys e pare proprio che più si avanza con l’età più si tende ad inserirli nel rapporto di coppia.

Una buona percentuale dei “senior” intervistati infatti ha dichiarato di apprezzare i preliminari, mentre c’è chi appunto una volta scoperti i sex toys non è stato più disposto a rinunciarvi, tra questi spiccano soprattutto vibratori, stimolatori del clitoride e il più classico dildo.

Come viene vissuto il rapporto sessuale dopo una certa età

Valentina Cosmi, psicoterapeuta e sessuologa SISP e consulente LELO ha evidenziato quanto nella nostra cultura sia ormai molto radicata l’idea di una vita sessuo-affettiva legata in modo quasi esclusivo al periodo della giovinezza.

Ciò che riporta l’esperienza clinica però sembra essere molto diverso. La sessualità in età matura infatti può essere molto più appagante e vissuta anche senza freni inibitori, anche per un rischio evidentemente minore di incorrere in una gravidanza. Anche l’uomo ne trae vantaggio, per esempio ha un controllo maggiore sull’eiaculazione rispetto alla gioventù.