A Napoli, un docente universitario è stato condannato per aver avuto rapporti sessuali con le sue studentesse in cambio degli esami. Il docente è stato assolto anche per altri 14 reati per cui era indagato.

Rapporti sessuali in cambio di esami, condannato prof universitario

Il professore si chiama Angelo Scala ed è un docente della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La condanna è 5 anni 6 mesi, 20 giorni di reclusione, con l’interdizione pubblici uffici. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Napoli.

Le modalità d’esame del professore

Il docente, a volte, faceva svolgere gli esami in maniera formale alle studentesse con cui aveva avuto rapporti sessuali.

Peccato però che il vero esame, spesso, non si sosteneva nelle date ufficiali, ma nei giorni precedenti ad esso. Il docente spesso incontrava i propri studenti anche in sedi esterne all’ateneo partenopeo.

L’avvocato Claudio Botti, legale del docente, ha commentato così la condanna: “Mi sembra comunque che le dimensioni delle indagini escono da questa sentenza profondamente ridimensionate“. Si apprende da Il Gazzettino che Angelo Scala è stato inoltre accusato concussione, induzione indebita e falso.

Il docente di Giurisprudenza ha incassato 14 assoluzioni, la cancellazione del reato di concussione e la derubricazione di diverse ipotesi d’accusa in traffico d’influenza.